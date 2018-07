Cattolico | classico e inglese | il senso di Belloc per la Storia

ilgiornale

: @sindelicato @matteosalvinimi Il classico cattolico praticante che fa fare figure di merda a cattolici veri. - PinaSantoro : @sindelicato @matteosalvinimi Il classico cattolico praticante che fa fare figure di merda a cattolici veri. -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Quello che sarebbe diventato uno dei più grandi scrittori cattolici di linguadel XX secolo, Hilaire(1870-1953) nacque in Francia, da padre francese e madre, in un villaggio, La-Celle-Saint-Cloud, cresciuto sulle rive della Senna in mezzo a suggestive alture boschive. Era una giornata particolarmente brutta quel 27 luglio 1870, e poco dopo la sua nascita scoppiò un violento temporale e si narra che al piccolo fu affibbiato quel nomignolo di "Old Thunder" ("vecchio tuono") che lo avrebbe accompagnato in seguito.Nella sua terra natalesarebbe rimasto poco perché, orfano di padre a soli due anni, venne portato dalla madre in Inghilterra dove si sarebbe laureato in. Per quanto dichiarasse di sentirsi, fu per molto tempo incerto nella scelta della sua vera patria tant'è che volle fare il servizio militare in Francia e si decise a diventare ...