Caso Montante | nuova contestazione a Renato Schifani Pm | “Concorso in associazione a

Caso Montante - procura di Caltanissetta chiude le indagini : in 24 verso il processo : La procura di Caltanissetta ha chiuso le indagini e ora rischiano il processo i 24 indagati nell’inchiesta che lo scorso 14 maggio ha portato in carcere l’ex presidente degli industriali siciliani, Antonello Montante, accusato di associazione a delinquere in concorso con esponenti delle forze dell’ordine che avrebbero costituito una rete per spiare l’operato dei pm. La notizia è riportata da Repubblica. Va verso l’archiviazione, ...

Perché nella doppia indagine sul Caso Montante ci rimette l'autorevolezza : La commissione regionale antimafia in Sicilia indaga e convoca audizioni sul caso Montante. Nulla di male, verrebbe da dire. C’è però un problema. Se una commissione parlamentare si muove in parallelo a un’indagine giudiziaria in corso si crea inevitabilmente un gioco di rimandi fra l’una e l’altra

Montante - Fava : “Da Bianco pressing (senza esito) sull’editore di Repubblica per non fare seguire il Caso a cronista” : L’ex sindaco di Catania Enzo Bianco avrebbe fatto pressione sull’editore del quotidiano La Repubblica. Il motivo? Il giornalista Attilio Bolzoni non doveva più seguire l’inchiesta su Antonello Montante, l’ex presidente di Confindustria prima indagato per concorso esterno a Cosa nostra e poi arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. A raccontarlo è Claudio Fava, presidente della commissione ...

Caso Montante. Assegnata la scorta all'imprenditore Venturi : E' stata Assegnata la scorta all'imprenditore di Caltanissetta Marco Venturi, ex assessore regionale alle Attività produttive nel governo Lombardo e divenuto uno dei principali accusatori del ...

Caso Montante - al via audizioni commissione Antimafia regionale : Palermo , askanews, - "Crediamo che vada approfondito questo sistema di governo parallelo costruito illegittimamente e in modo totalmente illecito in Sicilia, e vorremmo anche capire quanto di questo ...

Davide Faraone : Il Pd è stato coerente. Caso Montante? L'avevo detto : Parlare dell'operazione che ha portato l'arresto di Montante significa parlare di politica visto che avrebbe influenzato le scelte dell'ultima stagione politica. Un asse molto evidente con Peppe ...

Caso Montante - altri indagati eccellenti : 21.49 L'attuale presidente di Sicindustria, Catanzaro, è indagato nell'inchiesta di Caltanissetta su Antonello Montante, al quale è subentrato dopo il suo arresto. Comparirò "per reati che attengono ai rapporti con la politica di cui oggi vengo a conoscenza",dice. "Fornirò ogni elemento utile per agevolare la ricostruzione della verità storica". Indagato anche l'ex governatore Crocetta, per associazione a delinquere finalizzata alla ...