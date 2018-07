Caso Frosinone-Palermo | ricorso ufficiale contro l’omologazione del risultato

calcioweb.eu

: Caso #FrosinonePalermo, ricorso ufficiale contro l’omologazione del risultato - CalcioWeb : Caso #FrosinonePalermo, ricorso ufficiale contro l’omologazione del risultato - NicoReitano : Vi preoccupate tanto delle prime giornate, ma io mi “cagherei sotto” più per le ultime due (nel caso in cui le squa… - deadlinex : E comunque, nel caso non fosse chiaro, anche dopo la villeggiatura a Frosinone a cui abbiamo lasciato per ricordo u… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto unda parte della società U.S Città diS.p.A.la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti delCalcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC a Sezioni Unite, emessa a mezzo Comunicaton. 168/CSA del 26 giugno 2018 e n. 172/CSA pubblicato in data 27 giugno 2018, contenenti, rispettivamente, il dispositivo e le motivazioni della decisione, con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città diS.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicaton. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società– di sanzionare la Societàcon la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio ...