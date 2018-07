Caporalato : operazione Negotium - 12 arresti a Pavia : Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Da questa mattina la Guardia di Finanza di Pavia sta eseguendo 12 arresti ordinati dal gip per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla intermediazione illecita di manodopera ed allo sfruttamento del lavoro approfittando dello stato di b

Caporalato : operazione Negotium - 12 arresti a Pavia : Milano, 27 lug. (AdnKronos) – Da questa mattina la Guardia di Finanza di Pavia sta eseguendo 12 arresti ordinati dal gip per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla intermediazione illecita di manodopera ed allo sfruttamento del lavoro approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Le indagini hanno consentito portare alla luce una serie di cooperative (oltre 40 quelle emerse nel corso delle ...

Verona : operazione Carabinieri contro il Caporalato nel settore agricolo (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Come se non bastasse, i Carabinieri, con l’ausilio del personale sanitario dell’ULSS 9 Scaligera, riscontravano gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario presso l’immobile dormitorio ove i lavoratori venivano ospitati. In particolare, un sovraffollamento dovuto ag

Verona : operazione Carabinieri contro il Caporalato nel settore agricolo : Verona, 31 mag. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Illasi (Vr) e quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro presso l’Ispettorato Territoriale di Verona, retto da Roberto Romillo, nell’ambito di un’operazione di contrasto al fenomeno del “caporalato”, hanno portato alla denuncia di una citta

Verona : operazione Carabinieri contro il Caporalato nel settore agricolo : Verona, 31 mag. (AdnKronos) – I Carabinieri della Stazione di Illasi (Vr) e quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro presso l’Ispettorato Territoriale di Verona, retto da Roberto Romillo, nell’ambito di un’operazione di contrasto al fenomeno del ‘caporalato”, hanno portato alla denuncia di una cittadina rumena titolare di una cooperativa agricola della zona.La donna è stata ritenuta responsabile di ...

Verona : operazione Carabinieri contro il Caporalato nel settore agricolo (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Come se non bastasse, i Carabinieri, con l’ausilio del personale sanitario dell’ULSS 9 Scaligera, riscontravano gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario presso l’immobile dormitorio ove i lavoratori venivano ospitati. In particolare, un sovraffollamento dovuto agli eccessivi posti letto in proporzione ai servizi igienici, l’impianto di riscaldamento non funzionante, e, ...

Caporalato - maxi operazione polizia su 82 aziende italiane : 3 arresti - : Controlli a tappeto organizzati dall'Europol hanno coinvolto 615 persone e imprese in tutta la penisola. A Ragusa braccianti costretti a vivere in condizioni igieniche precarie e pagati 3 euro all'ora

Caporalato - maxi operazione polizia su 82 aziende italiane : 3 arresti : Caporalato, maxi operazione polizia su 82 aziende italiane: 3 arresti Controlli a tappeto organizzati dall'Europol hanno coinvolto 615 persone e imprese in tutta la penisola. A Ragusa braccianti costretti a vivere in condizioni igieniche precarie e pagati 3 euro all'ora Parole chiave: ...

Caporalato - operazione in tutta Italia : 32 denunce e 3 arresti : Caporalato, operazione in tutta Italia: 32 denunce e 3 arresti Caporalato, operazione in tutta Italia: 32 denunce e 3 arresti Continua a leggere L'articolo Caporalato, operazione in tutta Italia: 32 denunce e 3 arresti proviene da NewsGo.