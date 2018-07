Caporalato | arresti e sequestri anche in Calabria

Bari - tre arresti per Caporalato - le vittime al telefono : 'La vita non è così' : Tre arresti e più di un milione di euro di beni sequestrati. E' il bilancio dell'operazione 'Macchia nera' della Guardia di finanza di Bari contro il caporalato in agricoltura. In manette, un '...

Caporalato a Trapani - pane duro e acqua a immigrati : 2 arresti/ Ultime notizie : si facevano chiamare “padrone” : Caporalato a Trapani: arrestati due agricoltori, padre e figlio: immigrati reclutati per lavorare nei campi per 3 euro all'ora e trattati come schiavi.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Caporalato A RAGUSA - TRATTA DI ROMENI : 5 ARRESTI/ Video - intercettazioni choc : "Vi sistemo io - schiavi!" : CAPORALATO a RAGUSA, TRATTA di ROMENI: lavoro nero e prostituzione. Video, cinque persone finite in manette in Sicilia per aver sfruttato in maniera selvaggia 13 persone, anche minori(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:21:00 GMT)

Caporalato - maxi operazione polizia su 82 aziende italiane : 3 arresti - : Controlli a tappeto organizzati dall'Europol hanno coinvolto 615 persone e imprese in tutta la penisola. A Ragusa braccianti costretti a vivere in condizioni igieniche precarie e pagati 3 euro all'ora