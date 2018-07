Canottaggio | Mondiali Under 23 2018 | anche il due senza maschile vola in finale Domani

Canottaggio - Mondiali Under 23 2018 : azzurri brillanti nella seconda giornata - altri due equipaggi in finale : seconda giornata di gare dei Mondiali Under 23 di Canottaggio di Poznan (Polonia). Continua la buona prova degli equipaggi azzurri che oggi centrano altre due finali e cinque semifinali. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i risultati odierni. Volano in finale al termine dei recuperi il due senza pesi leggeri di Giuseppe Di Mare e Raffaele Serio, che si impone in 6.44.03 davanti a Germania (6.55.81) e Austria (7.03.31) e il quattro di coppia ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : sette equipaggi azzurri passano il turno - due sono già in Finale A : sono scattati oggi a Poznan, in Polonia, i Mondiali Under 23 di Canottaggio con le batterie di 10 delle 22 specialità in programma: buono il bilancio dell’Italia, in acqua con 9 equipaggi, che centra due Finali A, tre semifinali, due quarti di Finale e due ripescaggi. Domani batterie delle altre specialità e ripescaggi delle gare odierne. Nel quattro con maschile Gustavo Ferrio (CC Saturnia), Jacopo Frigerio (SC Lario), Nunzio Di Colandrea ...

Canottaggio - Sabaudia ospiterà i Mondiali del 2020 : ' Sarà un evento eccezionale, avere due tappe di Coppa del Mondo nell'anno olimpico è una cosa non da poco, lavoreremo affinché questo evento venga riconosciuto anche dai vertici Mondiali - ha ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : saranno venti gli equipaggi azzurri al via : Scatteranno domani a Poznan, in Polonia, i Mondiali Under 23 di Canottaggio: le gare da 21, in virtù della parità di genere, sono passate a 22. L’Italia sarà presente con 20 equipaggi, mentre i Paesi più rappresentati saranno Germania (con 21) e Stati Uniti (con 22). Lo scorso anno gli azzurrini vinsero il medagliere conquistando 5 ori, 3 argenti e 2 bronzi, per un totale di 10 medaglie. Di seguito la composizione dei 20 equipaggi ...