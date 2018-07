Canottaggio – Campionati del Mondo Under 23 | sette barche italiane si qualificano per le

Canottaggio – Campionati Italiani Under 23 - oltre mille atleti impegnati sul lago di Comabbio : I Campionati Italiani Under 23 scatteranno il 30 giugno e si concluderanno poi il primo luglio sul lago di Comabbio 1001 atleti e 532 equipaggi, sono numeri importanti quelli dei Campionati Italiani Under 23, ragazzi ed esordienti, che scatteranno sabato 30 giugno sul lago di Comabbio , a Corgeno, con le batterie, per poi concludersi con l’assegnazione dei titoli domenica 1 luglio. 113 i club remieri in gara, con la SC Varese che schiera 41 ...

Canottaggio - il gruppo olimpico in raduno a Varese in vista dei Campionati del Mondo Assoluti : La squadra azzurra di Canottaggio in raduno a Varese per perfezionare la preparazione in vista della partecipazione ai Campionati del Mondo Assoluti in programma in Bulgaria a Plovdiv Da questa sera, e fino al prossimo 15 giugno, tutto il gruppo olimpico si ritroverà a Varese per perfezionare la preparazione in vista della partecipazione ai Campionati del Mondo Assoluti in programma in Bulgaria a Plovdiv dal 9 al 16 settembre. Una road map ...