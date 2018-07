Campionessa di snowboard muore improvvisamente nel giorno del suo 18esimo compleanno

newsgo

(Di venerdì 27 luglio 2018)dineldel suoEllie Soutter, giovane promessa delloinglese e possibile stella delle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022, è mortaneldel suomentre si trovava in Inghilterra con il padre. Mistero sulle cause: non si esclude neppure il suicidio.Continua a … L'articolodineldel suoproviene da NewsGo.