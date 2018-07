Camera : nel 2018 spesa di 969 mln - 85 restituiti allo Stato (2) : (AdnKronos) – Entrando nello specifico delle singole voci, 130 milioni 365 mila euro è il costo per i deputati; 4 milioni 133 mila per Giunte e commissioni; 31 milioni 135 mila per i Gruppi parlamentari; 136 milioni e 100 mila per gli ex deputati. In questo caso ci sarà un aumento del 2,1 per cento rispetto ai 133 milioni 300 mila spesi nel 2017, proprio per le pensioni maturate e dovute ai deputati non rieletti.La spesa per il personale ...

Camera : nel 2018 spesa di 969 mln - 85 restituiti allo Stato (3) : (AdnKronos) – Tornando alle singole voci, nella categoria altro personale si registrano spese per 34 milioni 710 mila euro, per i dipendenti in quiescenza 274 milioni 720 euro; per le locazioni e i servizi accessori, uno dei tagli più rilevanti degli ultimi anni, 2 milioni e 410 mila euro; per la manutenzione ordinaria e straordinaria 24 milioni 980 mila; per le pulizie 6 milioni 405 mila; per le utenze 6 milioni 515 mila; per beni di ...

Air Force Renzi - Di Maio e Toninelli salgono sull’aereo : “Ci sono 300 posti e Renzi voleva anche Camera da letto e vasca” : Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sono saliti a bordo dell’Airbus di Stato all’arrivo nell’hangar di Fiumicino, prima di incontrare i giornalisti davanti all’aereo. I due hanno ricordato i costi e il risparmio per lo Stato, pari a circa 108 milioni. “Ci sono 300 posti a sedere e non è mai stato utilizzato – ha detto Di Maio mostrando l’interno dell’aereo in una diretta su Facebook – E Renzi ...

Solo novanta sempre presenti nella Camera paralizzata

Camera di commercio Vibo - rappresentante Coldiretti nella Giunta : ...Giunta e Consiglio Camerale per continuare a sostenere e accompagnare tutto il sistema produttivo locale in modo che possa esprimere al meglio le proprie potenzialità così che " ha detto- l'economia ...

Boldrini : “Nella scorsa legislatura risparmi dalla Camera per 435 milioni di euro - quest’anno altri 85 andranno ai terremotati” : "435 milioni di euro risparmiati dalla Camera nella scorsa legislatura. È davvero una buona notizia quella comunicata oggi dai questori di Montecitorio: altri 85 milioni di euro risparmiati dalla Camera dei deputati. È il frutto di una politica di risparmi e di rigore che abbiamo perseguito con determinazione nella scorsa legislatura e che aveva già fatto risparmiare 350 milioni allo Stato e, quindi, ai cittadini italiani. L’altra buona notizia ...

Spari contro la casa di un giornalista : "Tre proiettili nella Camera dei figli" : Colpi di pistola nella notte a Padova contro la casa di Ario Gervasutti, ex direttore de Il Giornale di Vicenza e attualmente giornalista de Il Gazzettino. Secondo alcune testimonianze, verso le 2, contro l'abitazione...

“Salvini e i porti?”. Roberto Fico spiazza tutti : e ora cosa succede nella maggioranza? Bordata del presidente della Camera e reazione ad alta tensione : La maggioranza è già in crisi? Un paio di dichiarazioni dei pezzi forti di Movimento 5 Stelle e Lega hanno agitato gli animi della politica italiana. Il presidente della Camera Roberto Fico, questa mattina in visita all’hotspot di Pozzallo ha detto: “Io i porti non li chiuderei”, in aperta dissonanza con il leader della Lega. Il numero uno di Montecitorio ha quindi aggiunto: “Dell’immigrazione si deve parlare ...

M5s - Sgarbi : “Sta avvenendo il loro declino - come avevo detto nel discorso alla Camera. Per me è un paradiso” : Ospite negli studi di Otto e mezzo (su La7) Vittorio Sgarbi ribadisce quanto già detto in Parlamento durante il voto di fiducia al governo Conte (in un discorso diventato poi virale sul web): “Sta avvenendo il declino del M5s. È saltato lo schema destra-sinistra, abbiamo un politica nuova che non sappiamo cosa sia. Per me è una meraviglia, un paradiso straordinario” ironizza il critico d’arte L'articolo M5s, Sgarbi: “Sta ...

M5s - eletti i nuovi capigruppo : Francesco D’Uva alla Camera e Stefano Patuanelli al Senato : In piena trattativa per le nomine dei sottosegretari e dei viceministri del governo Conte, il Movimento 5 stelle inizia a sciogliere i primi nodi politici. Nell’assemblea parlamentare dei gruppi pentastellati di martedì 5 giugno sono stati eletti i nuovi capigruppo. Si tratta di Francesco D’Uva per la Camera dei deputati e di Stefano Patuanelli per il Senato. Nomine che sono diventate necessarie dopo che i precedenti capigruppo, ...

Chi sono D'Uva e Patuanelli - i nuovi capigruppo M5s alla Camera e al Senato : Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli sono i nuovi capigruppo M5s rispettivamente alla Camera e al Senato. Lo ha deciso l'assemblea dei parlamentari riunita ieri sera dopo il voto di fiducia al governo Conte...

FIDUCIA GOVERNO M5S-LEGA ALLA Camera DIRETTA LIVE/ Video discorso Conte: FdI "sentinella - darà supporto"