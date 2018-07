Calenzano | prete accusato di molestie resta ai domiciliari Ultime notizie | bimba era

Calenzano - niente carcere per il prete sorpreso in auto con bimba di 10 anni : il gip ha disposto i domiciliari : Non andrà in carcere il prete sorpreso semi nudo mentre era appartato in auto con una bambina di 10 anni a Calenzano, in provincia di Firenze. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Prato Francesco Pallini, che ha sciolto la riserva sulla misura cautelare da applicare a don Paolo Glaentzer, 70 anni, parroco in una chiesa del fiorentino, arrestato lunedì scorso in flagranza. Il magistrato ha respinto la richiesta della ...

Calenzano - prete sorpreso in auto con la bambina. Il Gip : "No al carcere - resta ai domiciliari" : Respinta la richiesta della procura. Don Paolo Glaentzer, 70 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata

Calenzano. La bimba era stata tolta ai genitori : la lettera del prete per farla tornare a casa : A gennaio la procura per i minori avrebbe chiesto l’allontanamento dalla famiglia della bambina abusata dal 70enne don Paolo. Allontanamento per la piccola e per gli altri due fratelli più grandi. Ma la decisione del tribunale non è arrivata in tempo per sottrarre la piccola agli abusi. Il racconto del prete accusato di pedofilia: "La bimba saliva sulle mie ginocchia e giocava con me".Continua a leggere

Calenzano - arrestato prete di 70 anni : sorpreso da un passante in auto con bimba. “Non era la prima volta” : Un prete 70enne è stato sorpreso da un passante mentre si trovava appartato in auto, semi nudo, con una bambina di 10 anni nel parcheggio di un supermercato. Alcuni residenti della zona, subito avvertiti dell’accaduto, hanno tentato di aggredire il sacerdote, che è stato salvato dall’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche sanitari del 118, per soccorrere la bimba e alcune persone rimaste lievemente ...

