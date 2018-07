Calenzano | niente carcere per il prete sorpreso in auto con bimba di 10 anni | il gip ha

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 luglio 2018) Non andrà inilsemi nudo mentre era appartato incon una bambina di 10, in provincia di Firenze. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Prato Francesco Pallini, che ha sciolto la riserva sulla misura cautelare da applicare a don Paolo Glaentzer, 70, parroco in una chiesa del fiorentino, arrestato lunedì scorso in flagranza. Il magistrato ha respinto la richiesta della procura che chiedeva il, accogliendo la tesi della difesa e disponendo gli arresti domiciliari. Per lui l’accusa è di violenza sessuale aggravata.Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, durata un’ora e mezzo, il sacerdote, difeso dall’avvocato Valeria Fontana, ha risposto a tutte le domande del giudice e del pm e, da quanto appreso, avrebbe ammesso di essersi appartato con la bambina e che non era la prima volta che accadeva. Il pm Canovai ha chiesto la custodia in, mentre per la difesa gli arresti domiciliari appaiono sufficienti vista l’età del religioso.