Calendario Serie A 2018 19 Download PDF

Calendario Serie A 2018-2019 - il sorteggio : inizio difficile per il Napoli : ...

Serie A 2018/2019 : il Calendario tutte le partite del prossimo campionato : Si comincia il 18 agosto e ci sarà subito Lazio-Napoli: il primo derby di Milano sarà il 21 ottobre, Roma-Lazio si giocherà il 30 settembre The post Serie A 2018/2019: il calendario tutte le partite del prossimo campionato appeared first on Il Post.

Calendario Serie A 2018/2019 : tutte le partite del prossimo campionato : Si comincia il 18 agosto e ci sarà subito The post Calendario Serie A 2018/2019: tutte le partite del prossimo campionato appeared first on Il Post.

Sorteggi : ecco il Calendario di serie A : Un inizio ostico per il Napoli, un finale complicato per la Juve. E la Lazio come avversario in comune per entrambe sotto l’ombrellone, rispettivamente alla prima e alla seconda giornata. Scherzi del calendario di serie A, la cui compilazione è andata in scena negli studi di Sky a Milano davanti al gotha del calcio italiano, tra presidenti e dirige...

Calcio - stilato il Calendario della prossima stagione di Serie A : Giornata importante quella di oggi per il Calcio italiano. Si è svolto infatti il sorteggio per il calendario della prossima stagione di Serie A, che partirà il 18 agosto 2018 e terminerà il 26 maggio 2019. E partirà subito con il botto: Lazio-Napoli sarà il match di cartello della prima giornata del campionato. Attesa anche per il debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus che si svolgerà al Bentegodi di Verona per il match tra ...

Calendario Serie A 2018-2019 | Date - soste - turni infrasettimanali - anticipi e posticipi : Le Date sono ufficiali: dopo un'estate di rara tristezza per i calciofili italiani a causa dell'assenza degli azzurri ai Mondiali in Russia, il campionato di Serie A 2018/2019 prenderà il via domenica 19 agosto. La...

Il Calendario della nuova stagione di Serie A : È stato sorteggiato stasera: la prima partita di Cristiano Ronaldo sarà contro il Chievo, il Napoli inizierà con cinque partite toste The post Il calendario della nuova stagione di Serie A appeared first on Il Post.

Il Calendario della prossima stagione di Serie A : È stato sorteggiato stasera: la prima partita di Cristiano Ronaldo sarà contro il Chievo, il Napoli inizierà con cinque partite toste The post Il calendario della prossima stagione di Serie A appeared first on Il Post.

Calendario Serie A 2018-2019 : la Juve di CR7 debutta col Chievo - : Svelato a Milano il programma della prossima stagione del campionato di calcio, che inizierà il 19 agosto e si concluderà il 26 maggio. Sorteggiate le 38 giornate: tra i big match Lazio-Napoli alla ...

Calendario Serie A 2018-2019 : la Juve di CR7 debutta col Chievo : Calendario Serie A 2018-2019: la Juve di CR7 debutta col Chievo Svelato a Milano il programma della prossima stagione del campionato di calcio, che inizierà il 19 agosto e si concluderà il 26 maggio. Sorteggiate le 38 giornate: tra i big match Lazio-Napoli alla prima, Napoli-Milan alla seconda e alla settima Roma-Lazio e ...

Calendario Serie A 2018/2019 : i derby e i big match : Quali sono le giornate "clou" del Calendario? Ben 5 le giornate in cui avremo due grandi sfide nello stesso giorno. Si parte già fortissimo, dato che alla 2.a giornata , 26 agosto 2018, ritorno il 27 ...

Calendario Serie A 2018-19 : nella prima giornata c'è subito Lazio-Napoli : Si ricomincia: il 18 agosto, con gli anticipi del sabato, prendera' il via la serie A 2018-2019 [VIDEO] e il Calendario è pronto a regalarci gia' dalla prima giornata delle partite appassionanti che ci terranno con il fiato sospeso. Si riparte con la Juventus campione in carica e grande favorita dai pronostici per conquistare l'ennesimo scudetto: sarebbe l'ottavo consecutivo. I bianconeri però dovranno fare attenzione alle altre rivali che si ...

Calendario Roma Serie A 2018-2019 : debutto contro il Torino - derby alla 7a : La Roma inizia con grande entusiasmo la nuova stagione con l’intenzione di migliorare ulteriormente i risultati ottenuti qualche mese fa dove aveva raggiunto la semifinale di Champions League. L’attenzione al campionato da parte degli uomini di Di Francesco, pronti a esordire in trasferta contro il Torino, sarà massima. L’attesissimo derby contro i “cugini” della Lazio […] L'articolo Calendario Roma Serie A ...

Il Calendario di Serie A 2018/19 - Lazio-Napoli alla prima. Alla settima giornata Juventus-Napoli : DIRETTA SORTEGGIO calendario CAMPIONATO Serie A 2018/19 La Serie A 2018/19 parte Alla grande. Subito un big match tra Lazio e Napoli e un importante Torino-Roma. L'esordio di Ronaldo...