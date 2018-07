Caldo record nel weekend in tutta Italia Lunedì e martedì si sfioreranno i 40 gradi

Caldo record a Parigi : ragazzo annega in laghetto : Un’ondata di Caldo è in atto in Francia: Météo-France, il servizio meteo nazionale, ha diramato per un avviso per 18 dipartimenti. L’ente ha annunciato temperature massime variabili tra i 26 e i 36°C, con picchi di 35 e 38°C nei dipartimenti in allerta, tra cui Parigi e aree vicine. Météo-France aveva già avvertito che la fase caratterizzata da alte temperature sarebbe durata fino a venerdì: il calo delle temperature non arriverà ...

Ondata di Caldo record nel Regno Unito : Londra a rischio di catastrofici incendi : Agli abitanti di Londra è stato chiesto di non gettare mozziconi di sigarette e qualsiasi tipo di fiamma viva sull’erba secca dopo una serie di incendi del manto erboso in città. L’Ondata di caldo record, infatti, ha lasciato giardini, campi e parchi completamente secchi e qualsiasi incendio vi divampasse potrebbe essere “catastrofico“, questo l’aggettivo utilizzato dalle autorità locali. I vigili del fuoco della città hanno ...

Super Caldo in Gran Bretagna - temperature verso i +34°C : a rischio il record storico di sempre in Inghilterra : Continuano a salire le massime segnate dai termometri in Gran Bretagna, soprattutto in Inghilterra centro-meridionale, alle prese con un caldo inusuale per l’isola e con una stagione estiva finora secca come raramente in passato. L’allerta arancione del Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, con l’invito a non esporsi troppo al sole (e per le persone più vulnerabili a restare possibilmente in casa) resta esteso ...

Giappone - Caldo record : 65 morti e 22.600 persone in ospedale : L'ondata di caldo record che ha colpito il Giappone negli ultimi giorni ha già provocato la morte di 65 persone, mentre almeno 22.600, 2mila delle quali nella sola Tokyo, sono state ricoverate in ...

Caldo record nel Regno Unito : massime oltre i 30°C - diramata allerta “arancione” : Prosegue la fase di Caldo record nel Regno Unito: il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato un’allerta “arancione“, valida da oggi e fino a venerdì, indicando massime oltre i 30°C (a Londra 32°C) e minime notturne superiori ai 15°C in gran parte centro/sud dell’Inghilterra. Sono senza dubbio temperature insolite per il Paese: la media tra giugno e metà luglio è stata di circa 21°C, senza ...

Caldo record in Giappone : 41.1°C vicino Tokyo - i morti salgono a 40 : Prosegue l’ondata di Caldo record in Giappone: sono stati registrati 41.1°C a Kumagaya, a nord di Tokyo, si tratta del dato più alto mai registrato dall’Agenzia meteorologica nazionale. Il record precedente risaliva al 12 agosto 2013: a Shimanto, nella prefettura di Kochi a sudovest dell’arcipelago, venivano rilevati 41°C. Le alte temperature hanno fatto salire il bilancio delle vittime a 40: migliaia di persone sono ricoverate ...

