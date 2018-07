Caldo | è emergenza incendi | situazione critica in tutta Europa

Caldo killer - in Giappone oltre 60 morti : stato di emergenza per disastro naturale : L'inusuale ondata di calore che ha colpito il Paese orientale sta causando numerosi disagi alla popolazione e decine di morti tra gli anziani. Nel Paese del resto non c'è la cultura dell'aria condizionata come in occidente e tanti uffici e case non hanno riparo dalle temperature record che superano i 40 gradi.Continua a leggere

Emergenza Caldo - la solidarietà non va in vacanza : Banco Farmaceutico e Croce Rossa Italiana insieme per combattere la povertà sanitaria : La Fondazione Banco Farmaceutico onlus e Croce Rossa Italiana hanno firmato un protocollo d’intesa nazionale per consolidare la collaborazione, già sperimentata con successo a livello locale, sul fronte della lotta alla povertà sanitaria. L’accordo, in particolare, consentirà di rafforzare tutti quegli interventi sul territorio necessari per aiutare le persone in condizioni di indigenza e, in modo speciale, quelle che a causa del caldo estivo ...

Milano. Emergenza Caldo : attivo numero verde gratuito 800.777.888 : In previsione dell’ondata di caldo in arrivo nei prossimi giorni, è attivo il numero verde gratuito del Comune di Milano

Torino - emergenza Caldo : pronto il piano per aiutare gli anziani : Pronti i servizi organizzati dal Comune di Torino nei mesi estivi per aiutare le persone anziane fragili che, per le condizioni climatiche e non di rado anche a causa di problemi di salute e di solitudine, proprio in questo periodo dell’anno soffrono i maggiori disagi. Dal 1° luglio scatta il ‘piano operativo per l’emergenza caldo 2018‘ varato da Palazzo Civico che, integrando le attività sanitarie dell’Asl Città di Torino e dei ...

