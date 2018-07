Calciomercato Juventus | Pjanic ‘l’uomo da 100 milioni di euro’ ma lui non ci pensa

Calciomercato Juventus – Incontro con l’agente di Bonucci - il Milan spinge per avere Caldara : gli ultimi aggiornamenti : Il direttore sportivo Paratici ha incontrato l’agente di Bonucci per capire la fattibilità dell’operazione, il Milan spinge per avere Caldara in cambio Milan e Juventus continuano a tenere vivi i contatti per l’operazione Bonucci-Caldara, provando a limare le distanze. Entrambi i club valutano il proprio giocatore di più rispetto a quello dei rivali, dunque è complicato riuscire a trovare la quadra di una trattativa che ...

Calciomercato Juventus - Pjanic e quelle offerte di mercato : “ho sentito molte cose che mi hanno fatto ridere” : Il giocatore della Juventus ha parlato del nuovo calendario e del suo futuro, ammettendo di stare bene in bianconero Tante offerte arrivate per lui, ma al momento la volontà di Pjanic è quella di rimanere alla Juventus. Il centrocampista bosniaco commenta ai microfoni di Sky Sport quanto uscito sui giornali, catalogando tutte le voci come chiacchiere da bar. Pjanic – LaPresse/Tano Pecoraro “Ho letto un po’ di tutto, tante ...

Calciomercato Juventus - Higuain e Rugani a ore al Chelsea? : ... stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', nella serata di mercoledì Marina Granovskaia , braccio destro di Roman Abramovich, è arrivata a Milano, dove ha ...

Calciomercato Juventus - ufficiale la cessione di Mandragora all’Udinese : le cifre dell’operazione : Il club bianconero ha ufficializzato la cessione di Mandragora all’Udinese, ecco tutti i dettagli dell’operazione Rolando Mandragora nella prossima stagione vestirà la maglia dell’Udinese. La Juventus ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista ai friulani per 20 milioni di euro pagabili in quattro esercizi. Tale operazione, spiega il club bianconero, genera un effetto economico positivo di circa ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Higuain? Valutiamo futuro insieme' : TORINO - ' Higuain e' tutt'ora un giocatore importante della Juve. E' normale che nel momento in cui e' arrivato Ronaldo, la concorrenza all'interno del reparto e' piu' elevata e da qui il confronto ...

Calciomercato - la Juventus sta per commettere un errore gravissimo : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime per il Calciomercato, in particolar modo la Juventus non si ferma al colpaccio Cristiano Ronaldo, sono in corso importanti trattative con il Milan, sta infatti per andare in porto una maxi-operazione. La Juventus esce dal mercato estivo nettamente rinforzata ma sta anche per commettere un errore gravissimo: la cessione di Gonzalo Higuain. Qualcosa tra il Pipita ed i bianconeri si era rotto ...

Calciomercato Juventus - continui colloqui con la Lazio : si tenta un nuovo colpo : Calciomercato Juventus – Nel week end ci sarebbe stato un contatto tra Beppe Marotta e Claudio Lotito, oggi, invece, nel ritiro della Lazio, dovrebbe esserci un incontro tra l’allenatore Simone Inzaghi e il direttore sportivo Igli Tare. Appuntamenti diversi, ma il tema è unico: si parlerà della posizione di Sergej Milinkovic-Savic, gioiello biancoceleste su cui la Juventus fa sempre più pressione. Tutto sarebbe subordinato alla ...

Calciomercato Juventus - da Bonucci a Higuain : ultime su asse col Milan : Come si legge su 'La Gazzetta dello Sport', per il ritorno di Bonucci a Torino la Juventus sarebbe pronta a rinunciare a Caldara , ad oggi considerato incedibile, come ribadito ieri all'agente, solo ...

Calciomercato Juventus - Milinkovic-Savic resta un obiettivo : ecco la 'quota' del suo passaggio in bianconero : I bookmakers quotano il passaggio di Milinkovic-Savic alla Juventus, ritenuto più probabile rispetto al trasferimento al Psg o al Manchester City nel week end ci sarebbe stato un contatto tra Beppe ...

