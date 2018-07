Calciomercato Inter | Vidal ha scelto i nerazzurri | si può chiudere entro la prossima

Calciomercato Roma - sale l'interesse per Bailey : chi è e quali sono le sue caratteristiche : 4 gol e 7 assist nella prima stagione gli sono valsi il premio di miglior giovane, il biglietto da visita da presentare ai più grandi club del mondo . Altri sei mesi per raffinare la propria tecnica ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : l’asse Juve-Milan ed il colpo dell’Inter - innesti per Genoa - Lazio - Toro e Samp : 1/7 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Inter – Accelerata nerazzurra per Vrsaljko - operazione in dirittura d’arrivo : le cifre : Il club nerazzurro è vicino a mettere le mani su Sime Vrsaljko, per l’Atletico Madrid pronti otto milioni di prestito oneroso e diciassette di riscatto L’Inter è vicina a Sime Vrsaljko, accelerazione decisiva nelle ultime ore del club nerazzurro che ha sciolto le riserve per il croato. Contatti positivi tra l’Atletico Madrid e i nerazzurri, che hanno messo sul piatto un prestito oneroso di otto milioni e un diritto di ...

Calciomercato Inter - arriva Vrsaljko : importante colpo per Spalletti poi l’ultimo innesto : 1/11 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Inter - Vrsaljko è sempre più vicino : contatti positivi nelle ultime ore : Sarà molto probabilmente Sime Vrsaljko il prossimo terzino destro dell' Inter . I nerazzurri e il nazionale croato sono sempre più vicini: nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi tra le parti,...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative. L'Inter su Vrsaljko : Ma tiene d'occhio anche Zappacosta. Il Napoli è vicinissimo ad Arias e cerca un terzo portiere; l'Atalanta accoglie Mario Pasalic

Calciomercato 2018 : i botti della Juve - la frenesia della Roma - i colpi di Napoli e di Inter. Una sessione indimenticabile : La Serie A è tornata al centro del mercato proprio nell'anno delle quattro squadre direttamente in Champions League . Il centro del mondo è la Continassa di Torino, bunker della Juve di Cristiano Ronaldo, dove sono passati anche Cancelo, Spinazzola, Perin ed Emre Can. Muovere CR7 vuol dire scatenare in tutta Europa l'effetto ...

Calciomercato Inter – Asse caldissimo con il Chelsea : Zappacosta alternativa a Vrsaljko - Bakayoko per il centrocampo : Si fa caldissimo l’Asse di mercato fra Inter e Chelsea: i nerazzurri puntano Zappacosta come alternativa a Vrsaljko, a centrocampo spunta il nome di Bakayoko Settimana caldissima per il Calciomercato dell’Inter. La società nerazzurra cerca un’alternativa a Vrsaljko sulla fascia destra, viste le resistenze dell’Atletico Madrid alla formula prestito oneroso con obbligo di riscatto. Modalità alla quale non si ...

Calciomercato Inter - Vidal solo voce o pista concreta? : Nella serata di ieri l’Inter, imbottita di giovani e riserve, ha pareggiato contro lo Sheffield United con il punteggio di 1-1, rete del solito Icardi. La partita è servita a Luciano Spalletti per capire sostanzialmente due cose, la prima che la difesa a tre è un esperimento perfettamente riuscito e la seconda che il duo d’attacco formato da Lautaro Martinez e Icardi può tranquillamente coesistere, per caratteristiche e posizione in ...

FantaCalciomercato : Messi all'Inter? Una battuta di Tronchetti Provera fa scatenare il web : E chi potrebbe rappresentare meglio dell'antagonista storico di Cristiano Ronaldo - l'altro giocatore più forte al mondo, l'argentino del Barcellona Leo Messi: 'E' chiaro che tutti vorremmo avere il ...

Calciomercato Inter - Tronchetti Provera lancia la bomba su Messi! : 1/11 ...

Calciomercato Inter - mossa a sorpresa per il centrocampo : occhi su Herrera : 1/11 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Inter - Vrsaljko ad un passo? : L’Inter si sta muovendo per regalare un terzino a Spalletti, che dopo aver perso Nagatomo e Santon, si trova con solo 3 esterni e sta provando in queste ore la pista che porta a Vrsaljko. Dopo un momento difficile della trattativa, l’Inter ha aspettato la conclusione dei Mondiali per dare tempo a Vrsaljko, che negli ultimi giorni ha dato la sua disponibilità a tornare in Italia, dopo l’avventura con il Sassuolo. Il ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Milan ed Inter tentano il grande colpo - mosse di Samp - Lazio e Genoa : Calciomercato, sono ore caldissime, ecco le trattative più importanti del giorno. Il Milan nelle ultime ore ha ricevuto la bella notizia della riammissione in Europa League, passo fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione. La dirigenza rossonera lavora sul mercato, si cerca un grande attaccante da regalare all’allenatore Gennaro Gattuso, in pole sembrava Alvaro Morata ma nelle ultime ore mossa molto importante. Secondo ...