Calciomercato | Bonucci-Caldara | Juve disposta allo scambio col Milan | ma con Higuain

Calciomercato Juventus – Incontro con l’agente di Bonucci - il Milan spinge per avere Caldara : gli ultimi aggiornamenti : Il direttore sportivo Paratici ha incontrato l’agente di Bonucci per capire la fattibilità dell’operazione, il Milan spinge per avere Caldara in cambio Milan e Juventus continuano a tenere vivi i contatti per l’operazione Bonucci-Caldara, provando a limare le distanze. Entrambi i club valutano il proprio giocatore di più rispetto a quello dei rivali, dunque è complicato riuscire a trovare la quadra di una trattativa che ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Allegri vuole Bonaventura : Higuain torna in pole per il Milan e le ultime su Bonucci - Caldara e Benatia : 1/6 Bonaventura (LaPresse/Spada) ...

Calciomercato Juventus - da Bonucci a Higuain : ultime su asse col Milan : Come si legge su 'La Gazzetta dello Sport', per il ritorno di Bonucci a Torino la Juventus sarebbe pronta a rinunciare a Caldara , ad oggi considerato incedibile, come ribadito ieri all'agente, solo ...

Calciomercato Juve : telenovela Bonucci - coinvolti Caldara e Higuain : Leonardo Bonucci ha chiesto di poter tornare alla Juve. Anche il tecnico milanista Rino Gattuso ha in un certo senso confermato quella che ormai da diverse ore è diventata una notizia di dominio pubblico. La situazione si fa sempre più intrigata soprattutto perché la domanda sorge spontanea, Bonucci vuole la Juve ma la Juve vuole Bonucci? E a quali condizioni? La risposta l’avremo presumibilmente nelle prossime ore. Nel caso l’affare ...

Calciomercato - Bonucci può tornare alla Juve. Come lo accoglieranno i tifosi…? : Destinato a lasciare il Milan dopo una sola stagione, Bonucci medita il ritorno alla Juventus che trascinò nelle stagioni vincenti. Al netto delle difficoltà dell’operazione, non mancano le perplessità legate all’accoglienza dei tifosi bianconeri: difficile dimenticare i fischi e il gol con esultanza allo Stadium Suggestione o meno, il possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus ha del clamoroso. Un affare lontano dalla ...

Juventus-Bonucci - non solo Higuain : nuova contropartita chiesta dal Milan - asse di Calciomercato caldissimo : 1/9 Fabio Ferrari/LaPresse LaPresse/ ...

Calciomercato Milan – Bonucci vuole tornare alla Juventus - il via libera lo dà… Higuain : il ‘Pipita’ sempre più vicino ai rossoneri : Il capitano del Milan ha espresso il desiderio di tornare alla Juventus, nel caso in cui i rossoneri prendessero Higuain allora l’affare potrebbe andare in porto Un anno di distanza ed ecco che la nostalgia riaffiora, Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus. Lo ha detto a chiare lettere sia alla società che a Gennaro Gattuso, il quale non l’ha nascosto nel corso della prima conferenza stampa americana. AFP PHOTO / MARCO ...

Calciomercato Juventus – Caldara e Rugani via per una cifra monstre : si prepara il ritorno di Bonucci : Dopo i grandi acquisti delle scorse settimane, il Calciomercato della Juventus si concentra sulle cessioni: gli addii di Caldara e/o Rugani valgono una fortuna La Juventus è la squadra regina del mercato. Non solo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma anche quelli Cancelo, Emre Can, Perin, Spinazzola e Caldara rendono il Calciomercato della Juventus uno dei più importanti d’Europa. Dopo la fase relativa agli acquisti però, è ora di ...

Calciomercato Juventus Milan scambio Bonucci Higuain : Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', c'è stato un primo contatto tra il dt in pectore dei rossoneri Leonardo e l'ad bianconero Marotta : una chiacchierata dove i due hanno parlato anche del ...

Calciomercato Milan – Cessione Bonucci - Gattuso ammette : “Leo ha espresso un desiderio - ma spero che…” : La possibile Cessione di Bonucci tiene banco in casa Milan: Gattuso ammette la possibilità di un addio del capitano nella conferenza stampa di presentazione dell’International Champions Cup Il Milan sbarca negli USA per l’International Champions Cup, ma prima di ritornare al calcio giocato, è ancora il mercato a farla da padrone. Nella conferenza stampa di presentazione del torneo, Gennaro Gattuso ha parlato della possibile ...

Calciomercato. Bonucci torna alla Juve - Higuain approda al Milan : Sia Leo sia Gonzalo sono in uscita per fare cassa, ma si preannuncia un clamoroso ritorno per il primo e

Calciomercato Milan – Bonucci torna alla Juventus? La clamorosa indiscrezione che segna l’addio di Fassone e Mirabelli : clamorosa indiscrezione sul Calciomercato del Milan: Bonucci potrebbe tornare alla Juventus. Scelta alla quale Fassone e Mirabelli si sarebbero opposti e che ha portato alla rottura con Elliott Quella appena trascorsa è stata una notte caldissima per il Calciomercato del Milan. Nelle ultime ore ha preso piede un’ipotesi clamorosa: Leonardo Bonucci potrebbe fare ritorno alla Juventus. Il capitano del Milan, dopo una sola stagione, ...

Juventus - la nuova bomba di Calciomercato : Bonucci potrebbe tornare in bianconero : A volte ritornano, anche in maniera clamorosa [VIDEO]. A lanciare la bomba è Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia che, nel corso di Sportitaliamercato ha parlato del possibile ritorno alla Juventus di Leonardo Bonucci. Sarebbe davvero incredibile che, dopo un anno dal suo addio polemico da Torino e l'approdo a Milano, sponda Milan, l'attuale capitano rossonero possa rientrare alla societa' che lo ha consacrato ...

Calciomercato Milan : Bonucci sta per dire addio - : Il tecnico dopo la vittoria in amichevole contro il Novara , 2-0 per la cronaca, ha dichiarato: " Bonucci? E' un grande, ma le scelte dei giocatori vanno rispettate ". Secondo i ben informati il ...