Calcio : B Italia trionfa al Supercupni : ROMA, 27 LUG - Il cielo d'Irlanda si tinge d'azzurro azzurro. La B Italia infatti sconfigge in finale i padroni di casa del Co Down 2-0 e si aggiudica il prestigioso torneo internazionale Supercupni ...

L’Italia maschile under 19 di Calcio è in finale agli Europei : La Nazionale maschile di calcio under 19 parteciperà alla finale degli Europei di categoria, in corso in questi giorni in Finlandia. Giovedì sera ha battuto 2-0 la Francia in semifinale, con gol di Christian Capone (di proprietà dell’Atalanta) e Moise The post L’Italia maschile under 19 di calcio è in finale agli Europei appeared first on Il Post.

Chievo e Parma : la giustizia sportiva è uno dei grandi mali del Calcio italiano : L'avvocato Mattia Grassani , molto opportunamente, si chiedeva su La Gazzetta dello Sport del 25 luglio perché mai il meno 5 sia stato applicato al torneo 2018-2019. E, a questo proposito, affermava ...

Calcio : Europeo U19 - Italia in finale : ANSA, - ROMA, 26 LUG - L'Italia Under 19 è in finale agli Europei di categoria in corso in Finlandia. Gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno superato 2-0 la Francia e domenica sfideranno il Portogallo ...

Calcio - Europei Under 19 : CHE AZZURRINI! L’Italia batte la Francia e vola in finale! : Due anni fa era stata la finale, e l’Italia aveva subito un cocente 4-0. Quest’anno è una semifinale, e a gioire sono gli azzurri, che tornano in finale agli Europei Under 19 battendo la Francia per 2-0 con un uno-due firmato da Christian Capone e da Moise Kean rispettivamente al 27° e al 30° minuto. I ragazzi allenati da Paolo Nicolato sono stati molto bravi a sfruttare le occasioni capitate loro, neutralizzando spesso e volentieri ...

Sorteggio calendario Serie A - tutte le giornate LIVE : lo spettacolo del Calcio italiano : Sorteggio calendario Serie A, tutte le giornate LIVE – Attesa finita, ecco il Sorteggio valido per il campionato di Serie A, si preannuncia un torneo che preannuncia spettacolo ed emozioni. Alla prima giornata non ci possono essere partite già giocate nella prima giornata delle ultime due stagioni, e la stessa cosa vale per l’ultima giornata. Nei turni infrasettimanali non potranno incontrarsi tra loro Inter, Juventus, Lazio, Milan, ...

Fabbricini : 'Non mi aspettavo l'arrivo di Ronaldo : benefici per tutto il Calcio italiano' : Il commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini ha parlato a Sky Sport prima della presentazione dei nuovi calendari di Serie A: 'Siamo in quest'occasione particolare che dà il via alla stagione calcistica. Ci auguriamo un grande campionato e mi auguro che tutti, ...

Spettacolo - cresce la spesa degli italiani : musica - Calcio e mostre al top - crolla il cinema : Aumenta il volume d'affari del settore Spettacolo del suo complesso. musica dal vivo, eventi sportivi e mostre d'arte registrano il massimo aumento. Il settore trainante resta il ballo. Mentre per quanto riguarda il cinema il 2017 è stato l'anno del crollo con 14 milioni di spettatori in meno. È un quadro in chiaroscuro quello che emerge dall'Annuario dello Spettacolo di SIAE per il 2017 in Italia.Continua a leggere

Il Calcio è lo spettacolo più seguito in Italia : volume d’affari da 2 - 4 miliardi : Lo sport ha il volume d'affari più elevato, il 43,54% del settore economico dello spettacolo: il calcio vale 2,4 miliardi. L'articolo Il calcio è lo spettacolo più seguito in Italia: volume d’affari da 2,4 miliardi è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Italia-Francia - Semifinale Europei Calcio Under19 : a che ora comincia e su che canale vederla in tv : Giornata di semifinali agli Europei Under 19 di calcio. L’Italia sfida la Francia per un posto in finale. L’occasione è ghiotta, anche per “vendicarsi”: due anni fa, infatti, le due squadre si sfidarono nella partita decisiva del torneo e a vincere furono i transalpini. La Francia ha avuto più difficoltà ad accedere alla Semifinale, seconda nel suo raggruppamento, ma non per questo partirà sfavorita. Per l’Italia il ...

Calcio - Europei 2020 : se i convocati dell’Italia… sono panchinari nelle squadre di club. Lo specchio di un declino senza fine : L’Italia sta cercando di rialzarsi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, il nostro movimento calcistico ha toccato il fondo, l’anno zero del pallone azzurro è incominciato lo scorso novembre quando la Svezia ci estromise dalla rassegna iridata per la prima volta dopo 60 anni e la risalita sembra particolarmente difficile. Roberto Mancini ha ora l’onere e l’onore di ricostruire una squadra con il chiaro ...

Italia-Francia - Semifinale Europei Calcio Under19 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi giovedì 26 luglio l’Italia affronterà la Francia nella Semifinale degli Europei U19 di calcio maschile. Allo Stadio Hietalahti di Vaasa (Finlandia) la nostra Nazionale sfiderà i transalpini in un incontro che si preannuncia particolarmente equilibrato e intenso, aperto davvero a ogni risultato. Gli azzurrini hanno comunque tutte le carte in regola per imporsi e puntare all’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria ...