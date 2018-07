Caivano | non si esclude il dolo per il maxi-rogo dei rifiuti L’Arpac rassicura sulla

ilfattoquotidiano

: CAIVANO. Rogo rifiuti, non si esclude il dolo - minformonline : CAIVANO. Rogo rifiuti, non si esclude il dolo - teleischia : Per ora l'ipotesi è di incendio colposo ma molto presto non si esclude da parte degli inquirenti che il fascicolo a… - rep_napoli : Maxi rogo a Caivano, non si esclude il dolo [news aggiornata alle 12:21] -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Per l’incendio divampato nel primo pomeriggio del 25 luglio in un deposito di riciclaggio di, Napoli, non siil. Suldella zona industriale di Pascarola che ha mandato in fumo un ingente quantitativo di carta e plastica da imballaggio e ha intossicato un operaio cingalese, per ora l’ipotesi è di incendio colposo. Troppo complicato definire in poco tempo se sia stato appiccato volontariamente e capire l’origine di uncosì esteso, che potrebbe aver cancellato tracce di eventuali inneschi. Così gli inquirenti restano cauti sul fascicolo aperto dalla Procura di Napoli Nord. Ma sull’incendio che ha devastato a, in piena Terra dei Fuochi, è possibile possano pendere altri titoli di reato. Dalal disastro ambientale, considerando anche la densa nube nera sprigionatasi dalla combustione ha interessato una decina di comuni tra il ...