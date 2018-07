Cagliari | Ionita | “iniziare bene battendo l’Empoli”

calcioweb.eu

: Cagliari, Ionita: 'I tifosi mi danno fiducia ed è una motivazione in più per fare bene' - - ItaSportPress : Cagliari, Ionita: 'I tifosi mi danno fiducia ed è una motivazione in più per fare bene' - - VitoFanelli78 : RT @CagliariNews24: ??? #Cagliari, parla #Ionita: 'Dobbiamo iniziare il campionato già al massimo, dalla prima gara vogliamo i tre punti' ??… - Quellidelsito : RT @Sardegna_Sport: Artur #Ionita protagonista in casa #Cagliari: “Io via? Non ci penso più” -

(Di venerdì 27 luglio 2018) “Non fa differenza il nome della squadra che affrontiamo all’esordio in campionato, che sia l’Empoli un’altra formazione. I punti in palio sono sempre 3, dunque pensiamo a vincere per cominciare la stagione nel migliore dei modi”. Così Artur, centrocampista del, commenta il sorteggio della nuova stagione di Serie A che prevede l’esordio dei sardi in casa dei toscani. Il moldavo rievoca le ultime partite dello scorso campionato, “dove alla fine abbiamo raggiunto una salvezza difficile, grazie alla disponibilità di tutto il gruppo. Dal punto di vista personale è stata una stagione strana: ho giocatoalcune partite, altre meno. Non ho segnato, le occasioni le ho avute ma non è andata, sia per le parate del portiere sia per un pizzico di sfortuna”. Entrando nel discorso tattico, il rossoblù ha spiegato di aver “dato la mia disponibilità a giocare ...