Cable Wake – Presentati a Milano gli Europei 2018

(Di venerdì 27 luglio 2018) Si è tenuta all’Idroscalo la presentazione dei campionatidi, in programma dal 12 al 19 agosto Si è tenuta presso la ASDparadise con sede all’Idroscalo di, ingresso sud, la conferenza di presentazione dei prossimi Campionatiprogrammati presso l’impianto “milanese” dal 12 al 19 agosto. Andrea_Gilardi All’aperto davanti all’impiantosede della competizione internazionale, nell’accogliente terrazza del club è stata allestita una “sala conferenze” che ha immediatamente reso l’idea di quello che saranno questi: spettacolo sull’acqua, musica, tanto sole e divertimento assicurato. Ai campionatisi sono registrate 22 nazioni e quasi 300 saranno gli atleti in gara, record che, abbiamo constatato, raggiungono solo le gare organizzate in Italia A spiegare il valore dell’evento di agosto erano presenti ...