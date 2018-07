Buy per Noble Energy

"Buy" per Fresenius : Chiusura del 26 luglio Grande giornata per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , tra i componenti del DAX30 , che mette a segno un rialzo dell'1,58%. Operatività odierna: Sotto il profilo ...

"Buy" per Western Union : Chiusura del 25 luglio Seduta vivace per Western Union , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,79%. Operatività odierna: A livello ...

"Buy" per Indra : Chiusura del 25 luglio Seduta vivace per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,17%. ...

"Buy" per Patterson Companies : Chiusura del 23 luglio Grande giornata per Patterson Companies , tra i componenti dello S&P-500 , che mette a segno un rialzo del 2,66%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si mostra propizio per ...

"Buy" per E Trade Financial : Chiusura del 18 luglio Grande giornata per E*Trade Financial , tra i componenti dello S&P-500 , che mette a segno un rialzo del 3,25%. Operatività odierna: L'analisi tecnica dei dati segnala un'...

"Buy" per Antofagasta : Chiusura del 17 luglio Grande giornata per la compagnia mineraria , tra i componenti del FTSE 100 , che mette a segno un rialzo del 2,22%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si mostra propizio ...

"Buy" per General Mills : Chiusura del 13 luglio Seduta vivace per General Mills , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,72%. Operatività odierna: Le azioni di ...

"Buy" per United Health : Chiusura del 12 luglio Seduta vivace per la big delle assicurazioni sanitarie , tra i titoli dell'indice Dow Jones , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,62%. Operatività ...

"Buy" per Alphabet : Chiusura del 12 luglio Grande giornata per Alphabet , tra i componenti del Nasdaq 100 , che mette a segno un rialzo del 2,56%. Operatività odierna: Operativamente, l'azione si presta ad essere ...

"Buy" per Amazon : Chiusura del 6 luglio Seduta vivace per il colosso dell'e-commerce , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,64%. Operatività odierna: Le ...

"Buy" per Merck & Co : Chiusura del 5 luglio Grande giornata per la multinazionale farmaceutica americana fondata nel 1891 , tra i componenti del Dow Jones , che mette a segno un rialzo dell'1,53%. Operatività odierna: Su ...

EUR/USD : un recupero di breve durata. Il dollaro è ancora Buy : Una tendenza giustificata dal fatto che le prospettive macroeconomiche degli Stati Uniti sono migliori rispetto a quelle del resto del mondo, come spiegato da Morgan Stanley. Gli analisti di quest'...

Recensione Xiaomi Mi 8 SE : potenziale best Buy che si perde nei dettagli : Abbiamo provato lo Xiaomi Mi 8 SE, un medio gamma che porta al debutto lo straordinario processore Snapdragon 710. Ottimo rapporto qualità/prezzo ma anche un enorme e notch e la mancanza della banda 20. Trovate tutto nella nostra Recensione completa. L'articolo Recensione Xiaomi Mi 8 SE: potenziale best buy che si perde nei dettagli proviene da TuttoAndroid.

"Buy" per Royal Dutch Shell : Chiusura del 22 giugno Grande giornata per Royal Dutch Shell , tra i componenti del FTSE 100 , che mette a segno un rialzo del 3,39%. Operatività odierna: Il quadro operativo implica un'indicazione di ...