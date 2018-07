Bungie annuncia la Destiny Grimoire Anthology | una serie di libri per approfondire i

eurogamer

(Di venerdì 27 luglio 2018)ha una lore, che ci crediate o no, ma, come avrete visto, non è sempre è stata presentata nel modo migliore. In1, la storia è stata raccontata attraverso il Grimorio - un set di carte da sbloccare nel gioco e poi visualizzato... fuori dal gioco. Possiamo dire che non era esattamente l'ideale. Ora, come segnalano i colleghi di Eurogamer.net,hato unadiche permetteranno di approfondite la lore in un modo molto più comodo.Ladi volumi in questione, è intitolatae il primo libro, Dark Mirror, può essere già pre-ordinato sullo store ufficiale di.Read more…