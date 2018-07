Buffy dopo le proteste dal reboot si passa al revival?

Joss Whedon dopo Buffy torna con The Nevers la nuova serie tv Hbo : Donne super toste e con super poteri, Joss Whedon non ha perso il suo tocco e per l’Hbo ritorna a lavorare alla serialità televisiva con The Nevers. dopo aver lasciato il mondo Marvel con il film Avengers l’era di Ultron e aver contribuito in modo sostanziale alla realizzazione del film Justice League (sostituendo Zack Snyder) il regista e sceneggiatore era attesa al suo prossimo lavoro. Il suo nome è certo legato alla sua creatura ...