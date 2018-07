BUFALA RADIAZIONI | “CONTROLLATE SU GOOGLE | NASA E BBC” Messaggio su WhatsApp | gli

Raggi cosmici e radiazioni per eclissi Luna - BUFALA su WhatsApp/ “Oggi spegnete i cellulari” - ma è fake news : Raggi cosmici e radiazioni per l' eclissi di Luna , ma è una bufala su WhatsApp . “Oggi spegnete i cellulari” , ma è una fake news del 2016. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:41:00 GMT)

Riecco la BUFALA RADIAZIONI Singapore e dei raggi cosmici : il 27 luglio su WhatsApp : La bufala radiazioni Singapore e dei raggi cosmici riprende la propria corsa su WhatsApp, invitando tutti a spegnere il telefono, il cellulare (come se non fossero la stessa cosa, ndr.), il tablet stasera, più precisamente dalle ore 00.30 alle 3.30. La notizia, come si legge nel messaggio, sarebbe stata lanciata da una TV dell'isola città-stato a sud della Malesia (ma quando mai). La comunicazione prosegue incitando i lettori alla divulgazione, ...