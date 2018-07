Brindisi - 36enne ai domiciliari fa festa con gli amici sul terrazzo : arrestato per evasione : Brindisi, 36enne ai domiciliari fa festa con gli amici sul terrazzo: arrestato per evasione Brindisi, 36enne ai domiciliari fa festa con gli amici sul terrazzo: arrestato per evasione Continua a leggere L'articolo Brindisi, 36enne ai domiciliari fa festa con gli amici sul terrazzo: arrestato per evasione proviene da NewsGo.