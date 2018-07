Brasile | portiere squalificato per aver usato il cellulare in una partita

calcioweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018) Ilbrasiliano Santos, dell’Atletico Paranaense, è statoper una giornata da un tribunale sportivo brasiliano perutilizzato il telefonoalcuni secondi prima dell’inizio dellacontro l’Atletico Mineiro, che si è svolta il 13 maggio. La Corte Superiore di Giustizia Sportiva (STJD) ha deciso di prendere in considerazione che il giocatore “ha assunto comportamenti contrari alla disciplina e l’etica sportiva” e così, Santos non potrà giocare domenica prossima contro il Vitória, per la 16esima giornata delirao. Il club è stato anche multato di 50.000 reais (circa $15.000). Il 13 maggio, le telecamere dello stadio e anche i telefoni cellulari dei tifosi hanno catturato l’immagine delche, con i guanti, guardava il telefono poco prima dell’inizio della. Dopo la, ...