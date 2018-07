BOOM! Max Giusti conduce ‘C’è Posto per 30′ sul Nove

davidemaggio

: @Max_Giusti Vogliamo Boom MAX ????? - Timessquare1952 : @Max_Giusti Vogliamo Boom MAX ????? - marcoiaku : @Max_Giusti Ma boom ritorna? ?? - GIOURSO : RT @Mattiabuonocore: Max Giusti che ancora loda il successo di Boom, andato bene 5 mesi su 18 e chiuso per bassi ascolti. -

(Di venerdì 27 luglio 2018) MaxMaxsi allarga sul. Archiviato per flop Boom, il conduttore neo cinquantenne dal 27 agosto sarà alla guida di Chi Ti Conosce?, nuovo game show nato sulla scia del successo de I Soliti Ignoti e Guess My Age. Qualche settimana dopo, invece, il pubblico dell’aspirante canale generalista di Discovery lo vedrà alla guida di un nuovo programma definito ancora top secret dal conduttore. Quello che l’alter ego di Malgioglio e Biscardi non ha anticipato ai settimanali in questi giorni di dichiarazioni, però, possiamo anticiparvelo noi.sarà il nuovo padrone di casa di C’èper 30, show culinario in onda in autunno sul. Il meccanismo è semplice: a bordo di uno speciale bus, Maxaccompagnerà 30 persone diverse in tutto (compresi i gusti culinari) chiamate a giudicare i migliori ristoranti di una determinata zona geografica. Nulla di ...