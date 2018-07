BOOM! Cuochi e Fiamme approda su Food Network. Simone Rugiati confermato alla conduzione

davidemaggio

(Di venerdì 27 luglio 2018)torna in tv, ma cambia canale. Nella prossima stagione, il cooking show non andrà più in onda su La7 o La7D – che lo hanno ospitato per nove edizioni – ma su, al numero 33 del digitale terrestre. Il gruppo Discovery ha messo le mani sul programma e lo trasmetterà da novembre. Possiamo anticiparvi altresì che la presenza diè confermata. Il cuoco e conduttore di origini toscane, presenteguida del cooking show sin dseconda edizione, sarà presente anche nella versione edita da. In giuria, inoltre, ci sarà con ogni probabilità anche Chiara Maci, lablogger e sommelier che già in passato prese parte asu La7. Tra le sue esperienze televisive, anche The Chef su La5 e di Chiara Maci #vitadablogger su FoxLife. L’investimento di Discovery insarà ad ampio ...