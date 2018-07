Bonucci nel limbo | alla Juve non lo rivogliono e il Milan lo ha scaricato

Juventus-Bonucci : clamorose dichiarazioni di Marotta sull’affare - nel frattempo innesto dal Werder Brema : Sembra imminente il ritorno alla Juventus del difensore Leonardo Bonucci, prova ad allontanare le voci però il dirigente Marotta ai microfoni di Sky Sport 24: “Un ritorno di Bonucci? Tutto è nato dall’incontro con Leonardo (il nuovo direttore tecnico del Milan, ndr) col quale abbiamo scambiato opinioni e impressioni. Lui ci ha manifestato il pensiero di Bonucci, la sua grande e stima e i suoi ricordi verso la Juventus. Mi ...

LIVE Bonucci alla Juventus - Caldara verso il Milan. No dei rossoneri a Benatia - anche Higuain-Pjaca nell'affare? : Bonucci-Juventus, la cronaca di martedì 24 luglio 23:30, Bonucci-Caldara si può fare. L'incontro di oggi Milan-Juventus , tra Leonardo, Marotta e Paratici, è stato interlocutorio. Due i nomi più ...

Juventus - Caldara nell’affare Bonucci? Il Milan punta anche Higuain : Caldara NELL’AFFARE BONUCCI- Leonardo Bonucci si avvicina al ritorno alla Juventus. Come vi abbiamo anticipato in mattinata, e come riportato ieri dai colleghi di “SportItalia“, il difensore rossonero sarebbe pronto a riabbracciare i colori bianconeri. Nelle ultime ore, però, starebbe avanzando la clamorosa indiscrezione dell’inserimento di Mattia Caldara nella trattativa. “BONUCCI anche SENZA Higuain” Come ...

Mercato Milan : nel mirino c'è Higuain - Bonucci verso la Juve (RUMORS) : Il Milan continua a lavorare in ottica calcioMercato estivo [VIDEO]. Nel centro sportivo di Milanello sono gia' arrivati diversi giocatori, come Reina, Strinic, Bertolacci, Simic, Halilovic ed altri giovanissimi talenti che sono pronti a dare il loro contributo con la maglia rossonera. La nuova proprieta', però, sembra voler rinforzare ulteriormente la rosa con un paio di top player. Nel mirino della dirigenza rossonera sembra esserci finito ...

Milan - il futuro di Bonucci nelle prossime 48 ore. L'Inter valuta Vidal : Sull'altra sponda meneghina invece L'Inter non molla Vrsaljko , ma l'Atletico non recede dalla richiesta di 25 mln, e, secondo Sport Mediaset, sarebbe pronta a fare un'offerta al Bayern Monaco per ...

Milan : agente di Bonucci - Suso e Bertolacci a Milanello : Alessandro Lucci , agente di Suso, Bonucci, Bertolacci e Badelj è arrivato a Milanello, centro sportivo rossonero, insieme al direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Lo riporta Sky Sport.

Milan - Bonucci nel mirino del Psg Inter - a centrocampo ritorno su Dembelé : Se da un lato Marco Fassone assicura che dopo Reina e Strinic - ufficializzati lunedì - oltre ad Halilovic che arriverà a zero dall'Amburgo a cui andrà una percentuale di futura rivendita, giungeranno ...

Leonardo Bonucci - il segnale che nel Milan è tutto finito : look terrificante - come si è ridotto : Nel Milan in pieno caos tra offerte di acquisto controverse dagli Stati Uniti e il terremoto della sentenza Uefa, ogni giorno vengono meno tutte le certezze. E l'ultima convinzione che almeno un ...