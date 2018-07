Bonucci | Juventus e Milan trattano Ultime notizie | ds bianconero Paratici incontra anche

Juventus-Milan : terminato il summit per Bonucci. E su Caldara spunta il Chelsea : MILANO - Prosegue la trattativa fra Milan e Juventus , avviata qualche giorno fa per il ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci . Si studiano le possibili soluzioni, con il Milan che prova a ...

Calciomercato Juventus – Incontro con l’agente di Bonucci - il Milan spinge per avere Caldara : gli ultimi aggiornamenti : Il direttore sportivo Paratici ha incontrato l’agente di Bonucci per capire la fattibilità dell’operazione, il Milan spinge per avere Caldara in cambio Milan e Juventus continuano a tenere vivi i contatti per l’operazione Bonucci-Caldara, provando a limare le distanze. Entrambi i club valutano il proprio giocatore di più rispetto a quello dei rivali, dunque è complicato riuscire a trovare la quadra di una trattativa che ...

Juventus-Bonucci - i tifosi non devono (e non possono) ostacolare il ritorno : ecco perchè è un affare per i bianconeri : La Juventus è stata protagonista della finestra di calciomercato, in particolar modo la dirigenza ha chiuso trattative molto importanti tra tutte quelle di Cancelo, Emre Can e soprattutto Cristiano Ronaldo. Il mercato dei bianconeri non è ancora finito, in particolar modo continuano i colloqui con il Milan per chiudere una maxi-operazione, interessante per entrambi i club. La Juventus ha bisogno di un centrale di esperienza e qualità per ...

Juventus - Marotta : "Con Bonucci stima reciproca - ma siamo al completo in difesa" : L'amministratore delegato bianconero è intervenuto pochi minuti prima del sorteggio dei calendari della prossima Serie A: "Con Higuain stiamo valutando la soluzione migliore per tutti"

LIVE Bonucci alla Juventus - Marotta chiude al ritorno : tattica o verità? Leonardo : 'Deve convenire a tutti' : Bonucci-Juventus, la cronaca di mercoledì 25 luglio 23:20, Marotta esce allo scoperto su Bonucci . L'ad della Juve, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sportitalia delle ultime dinamiche di ...

Juventus-Bonucci : clamorose dichiarazioni di Marotta sull’affare - nel frattempo innesto dal Werder Brema : Sembra imminente il ritorno alla Juventus del difensore Leonardo Bonucci, prova ad allontanare le voci però il dirigente Marotta ai microfoni di Sky Sport 24: “Un ritorno di Bonucci? Tutto è nato dall’incontro con Leonardo (il nuovo direttore tecnico del Milan, ndr) col quale abbiamo scambiato opinioni e impressioni. Lui ci ha manifestato il pensiero di Bonucci, la sua grande e stima e i suoi ricordi verso la Juventus. Mi ...

Juventus - Marotta spaventa… Bonucci : “in difesa siamo al completo. Higuain? Stiamo valutando il suo futuro” : Presente negli studi Sky per il sorteggio del calendario della prossima serie A, Beppe Marotta ha parlato del futuro di Bonucci e Higuain Il futuro di Bonucci e quello di Higuain, legati a doppio filo in una trattativa diretta con il Milan. Beppe Marotta non si nasconde e, presente negli studi di Sky Sport per il sorteggio del nuovo calendario di serie A, si sofferma sui due nomi che infiammano al momento il mercato bianconero. Bonucci ...

Juventus - Marotta : “Bonucci? Vorremmo accontentarlo. Caldara? Proveremo a trattenerlo” : Juventus, Marotta- Poche parole, le quali risuonano come una totale conferma. Beppe Marotta, intervistato dai colleghi di “SportItalia“, all’uscita da un noto ristorante milanese, ha colto l’occasione per lasciare qualche dichiarazione, ma decisamente importante. Il direttore generale bianconero non ha smentito l’intrigo di mercato sull’asse Torino-Milano, ma ha confermato la volontà di riportare Bonucci a ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Allegri vuole Bonaventura : Higuain torna in pole per il Milan e le ultime su Bonucci - Caldara e Benatia : 1/6 Bonaventura (LaPresse/Spada) ...

Bonucci alla Juventus? Il commento di Insigne sorprende tutti : Sono ore calde per il ritorno alla Juventus del difensore Leonardo Bonucci. Sorpreso della trattativa l’attaccante del Napoli Insigne intervistato da ‘Premium Sport’: “Da compagno di nazionale mi stupirebbe vederlo tornare alla Juve perché non si è lasciato bene. Dovesse succedere, qualche tifoso non lo accoglierà bene. Ho un grande rapporto con lui e spero che vada bene per lui, se è questo che vuole “. LEGGI ...

Milan - Bonucci verso la Juventus : nuovo vertice con l'agente di Caldara : Sono i giorni, le ore, del probabile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus, con Mattia Caldara pronto eventualmente a fare il percorso inverso. Oggi, a Milano, c'è stato un altro vertice tra il ds ...