Finalmente l'Ikea. A Bolzano arriva l''order point' : Bolzano. Finalmente l'Ikea. Il colosso del fai-da-te in salsa scandinava approderà Finalmente a Bolzano. Ma con una formula "light". Fatta uscire dalla finestra negli anni del terrore protezionistico ...

Caldo - il Ministero della Salute : allerta rossa a Bolzano - Perugia e Torino : allerta Caldo a Bolzano e Perugia, dove per domani e sabato è previsto ‘bollino rosso’. L’ondata di Caldo colpirà anche Torino, con ‘bollino arancione’ domani e ‘rosso’ sabato. allerta ‘arancione’ prevista a Bologna nella giornata di sabato. Lo segnala il bollettino sulle ondate di calore pubblicato oggi dal Ministero della Salute. Il ‘bollino rosso’ equivale al livello 3 di ...

Bolzano - espulsi dalla questura quattro stranieri : Bolzano. Su ordine del questore di Bolzano sono stati espulsi quattro cittadini extracomunitari. Gli agenti hanno inoltre arresto un pluripregiudicato, che deve scontare una pena per spaccio. In ...

Bolzano - arrestato con 30 grammi di cocaina : Bolzano. Agenti della Squadra Mobile della Questura di Bolzano hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un cittadino afghano di 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici a carico.

Bolzano - l'eclissi lunare più lunga del ventunesimo secolo si vedrà al Planetarium : Bolzano. Con una durata di 103 minuti, l'eclissi lunare di questo venerdì, 27 luglio sarà la più lunga di tutto il ventunesimo secolo. Il Planetarium Alto Adige e l'osservatorio «Max Valier» a San ...

Cagliari-Bolzano 3-0 : Pavoletti-Farias già in forma campionato : Cagliari-Bolzano – Il Cagliari supera 3-0 la Virtus Bolzano nella nuova amichevole disputata questo pomeriggio a Pejo. Esaurita la tribuna dello stadio: tanti i tifosi del Cagliari accorsi per assistere all’incontro, nonostante un tempo incerto che minacciava pioggia. Per l’occasione, sono arrivati da tutto il Nord Italia (molti gli emigrati) ma anche dalla Sardegna. Il Presidente Tommaso Giulini, che ha seguito la partita dalla ...

Allarme caldo : domani bollino arancione a Bolzano - Perugia e Torino : Aumentano le temperature nei prossimi due giorni. Per domani il ‘bollino arancione’ è previsto a Bolzano, Torino e Perugia. I capoluoghi di Umbria e Piemonte dovranno fare i conti con la canicola anche nella giornata di venerdì, insieme a Bologna. Lo segnala il bollettino sulle ondate di calore emesso oggi dal ministero della Salute. domani ‘bollino giallo’ per Ancona, Bolzano, Brescia, Milano e Verona; venerdì ad Ancona, ...

Tuffi - Assoluti Estivi 2018 : l’Italia saluta Bolzano pensando agli Europei. Bene Bertocchi e Tocci : Gli Assoluti Estivi di Bolzano vanno in archivio e adesso il pensiero della squadra azzurra è tutto dirottato ai Campionati Europei di Glasgow ad Agosto. Nella tre giorni bolzanina si è chiuso il cerchio su chi ha staccato il pass per la rassegna continentale, visto che questa era la terza tappa di qualificazione dopo quelle degli Assoluti Primaverili di Torino e del Grand Prix di Bolzano. Ottime indicazioni sono arrivate da Elena Bertocchi, che ...

Lupi e Orsi - Trento e Bolzano li vogliono abbattere? Evidentemente si ritengono al di sopra della legge : C’è tutta una frenesia nell’estremo nord Italia di abbattere Lupi e Orsi. Dopo che il 5 luglio scorso il Consiglio provinciale di Trento ha approvato il disegno di legge proposto dalla giunta – che prevede la cattura e l’eventuale abbattimento di esemplari di queste specie che siano ritenuti rischiosi per l’uomo e per il sistema alpicolturale montano – ecco che arriva con grande tempismo un analogo provvedimento della ...

Trento e Bolzano approvano la legge sull’abbattimento di lupi e orsi : Il disegno di legge approvato prima dal Consiglio del Trentino (con 26 voti a favore, 1 astenuto e 6 contrari) e poi da quello di Bolzano (25 voti favorevoli, 2 astenuti e 3 contrari) legittima il presidente della provincia ad autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione di esemplari della specie Ursus arctos e Lupus canis. Secondo le Giunte l’abbattimento delle due specie risponderebbe alle esigenze di chi abita nelle valli in cui si è ...

Incendio nella notte alla Mila di Bolzano : Bolzano . allarme Incendio alle 3 di questa notte presso lo stabilimento della Mila di di via Innsbruck a Bolzano. I lavoratori che si trovavano nella struttura a quell'ora sono riusciti a lasciare l'...

A Bolzano oro per Verzotto e Batki : L'ultima giornata del 24esimo Grand Prix Fina di tuffi, in scena al Lido di Bolzano, si apre con un oro che trasmette sensazioni positive lungo la strada per Edimburgo, location degli Europei. Lo ...

Lupi e orsi - Trento e Bolzano approvano le leggi sugli abbattimenti. Ministro Costa : “Le impugnerò - uccidere non serve” : L’abbattimento di Lupi e orsi è “contro la Costituzione“. Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa annuncia che impugnerà le due leggi provinciali approvate un giorno dopo l’altro prima dal Consiglio del Trentino e poi da quello di Bolzano che autorizzano “il prelievo, la cattura o l’uccisione di esemplari” della specie Ursus arctos e Lupus canis. Per il generale Costa siamo “dinanzi a una palese ...