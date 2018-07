wired

: BoJack Horseman, la quinta stagione arriva a settembre - antocalderone : BoJack Horseman, la quinta stagione arriva a settembre - ritwittalo : BoJack Horseman, la quinta stagione arriva a settembre - pcssilvaa : o curioso caso de bojack horseman -

(Di venerdì 27 luglio 2018) I fan disono stati finalmente accontentati: dopo aver passato un intero anno a chiedersi quando sarebberoti i nuovi episodi nelle scorse ore l’arcano è stato svelato su Twitter. Con la sua solita irriverenza, infatti, il cavallo antropomorfo ex star delle sitcom ha premiato l’ennesimo fan che gli chiedeva del prossimo debutto rivelando che lasarà diffusa su Netflix dal prossimo 14. wooowwww congratulations you are the 10000000 person to ask that question your prize is the answer sept 14th now please stop asking me https://t.co/YlMPphjRdq —(@) June 27, 2018 Ne è seguito, sempre su Twitter, un divertente diverbio fra l’account Twitter di Netflix Usa e quello dello stesso, che è stato minacciato pure di vedere ritirati i suoi privilegi sui social; al che lui ha risposto ...