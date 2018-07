Bnp Paribas | accordo con Telepass per i pagamenti in mobilità

Bnp Paribas sigla partnership con Telepass per pagamenti mobilità 4.0 : BNL ed Arval Gruppo BNP Paribas , hanno siglato una partnership con Telepass per i pagamenti in "mobilità 4.0" , che punta sulla tecnologia e l'innovazione come leve di concreta utilità per i ...

Economia : Bombacigno - Bnp Paribas - ad 'Avvenire' - investiamo forte nella transizione energetica : Roma, 27 lug 10:02 - , Agenzia Nova, - Da tempo Bnp Paribas dà il proprio contributo nell'affrontare il cambiamento climatico e il deterioramento sociale, sfide ineludibili. Abbiamo... , Res,

Saipem è top pick di Exane Bnp Paribas : Teleborsa, - Sul titolo Saipem sono intervenuti gli analisti di Exane Bnp Paribas che hanno indicato la compagnia ingegneristica come uno dei loro "top pick" ovvero azione di prima scelta , nel ...

Bce sta guardando a trading book di Bnp Paribas - Deutsche Bank e Société Générale : La Bce sta esaminando attentamente i trading book di tre banche tra le principali in Europa: si tratta di BNP Paribas, Deutsche Bank e Société Générale. E' quanto riporta Bloomberg, sulla base di ...

Aic e Bnl-Bnp Paribas assieme per il calcio giovanile : L’accordo si inserisce nell’impegno di BNL e di BNP Paribas Italia come aziende attente alla Società e alle persone, oltre che come primari operatori economico-finanziari. L'articolo Aic e Bnl-Bnp Paribas assieme per il calcio giovanile è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caduta vertiginosa di Bnp Paribas sul mercato : Aggressivo ribasso per la banca francese , che passa di mano in perdita del 4,68%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Bnp Paribas : a Bnppre mandato co-esclusivo per commercializzazione progetto Solia : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Bnp Paribas Real Estate ha ricevuto mandato co-esclusivo per la locazione del progetto Solia, una struttura commerciale che comprende un retail park con attività d’intrattenimento e un factory outlet localizzato in una delle aree di Madrid in più rapida espansione. Il progetto è il risultato di un accordo fra la società spagnola di capital management, Azora, e Mackintosh Mall. L’investimento diretto ...

Bnp Paribas : a Bnppre mandato co-esclusivo per commercializzazione progetto Solia (2) : (AdnKronos) – “Questo complesso commerciale – ha aggiunto Franco – integrerà le strutture aperte al pubblico e le infrastrutture di comunicazione che stanno cominciando a svilupparsi in questa nuova area residenziale. Stiamo lavorando a un mix commerciale completo e interessante, che dia alle famiglie locali e ai turisti un’offerta di acquisto ispirata, originale ed esclusiva, oltre a una nuova esperienza di ...

