Bloccato l’ultimo spot Vodafone sui GB illimitati | c’è lo zampino di Iliad

(Di venerdì 27 luglio 2018) Probabilmente molti tra voi ricordano ancora i problemi che ha dovuto fronteggiarecon il Codacons, dopo che sono stati contestati alcuni aspetti della sua campagna pubblicitaria, ma a quanto pare la vendetta è già pronta per essere servita nei confronti di. Dopo la svolta della scorsa settimana, infatti, oggi 27 luglio bisogna prendere atto che le parti si siano ribaltate e che ora dovrà arrivare dalla storica compagnia telefonica un segnale chiaro ed importante per tutti.Andando più nello specifico, in queste ore il Giurì ha adottato provvedimenti controper un particolare stralcio dell'ultima campagna pubblicitaria che abbiamo osservato negli ultimi giorni, quella in cui viene detto esplicitamente "NasceUnlimited". In particolare, si punta il dito contro l'annuncio dei "Gigasulle app che ami di più", quando vengono menzionati servizi ...