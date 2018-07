Bimba scomparsa | un testimone | L' ho vista | state cercando nel posto sbagliato

Iuschra - nemmeno una traccia della Bimba di 12 anni scomparsa da quattro giorni nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

Iuschra - nemmeno una traccia della Bimba di 12 anni scomparsa da quattro giorni nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

IUSCHRA - Bimba AUTISTICA SCOMPARSA A BRESCIA/ Ultime notizie Serle : educatrice rischia denuncia : IUSCHRA, BIMBA AUTISTICA SCOMPARSA nei boschi di BRESCIA. Ultime notizie, iniziato il 4° giorno di ricerche. Proseguono le ricerche della 12enne AUTISTICA di origini pakistane(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:02:00 GMT)

Bimba autistica scomparsa da ieri mattina a Serle : in 130 la cercano tra i boschi : È allarme nel bresciano per una bambina di 12 anni autistica che si è allontanata senza lasciare tracce mentre si trovava con un gruppo di educatori. Da trenta ore Carabinieri, soccorso alpino, 118 e ...

Bimba autistica scomparsa da ieri mattina a Serle : in 130 la cercano tra i boschi : È allarme nel bresciano per una bambina di 12 anni autistica che si è allontanata senza lasciare tracce mentre si trovava con un gruppo di educatori. Da trenta ore Carabinieri, soccorso alpino, 118 e ...

Bimba autistica scomparsa da 30 ore a Serle : in 130 la cercano tra i boschi : È allarme nel bresciano per una bambina di 12 anni autistica che si è allontanata senza lasciare tracce mentre si trovava con un gruppo di educatori. Da trenta ore Carabinieri, soccorso alpino, 118 e ...