Beyoncé e la bellissima foto con i gemelli Rumi e Sir

(Di venerdì 27 luglio 2018) «Grazie, Europa». E una serie di bellissimi (e inediti) scatti di famiglia.ringrazia così dopo aver finito le tappe europee del suo tour On the Run II, al fianco del marito Jay-Z. I due hanno cominciato il 6 giugno a Cardiff, nel Regno Unito, per poi arrivare a Parigi il 15 luglio (sono passati dall’Italia il 6 luglio – a Milano – l’8 a Roma). Ed è stato, come prevedibile, un successo che ha unito ancora di più la coppia più potente dello showbiz mondiale. Beyonce.com I Carter, per la prima volta, sono sbarcati dall’altro lato dell’oceano in cinque: oltre alla figlia Blue Ivy, 6 anni, hanno portato in tour anche ie Sir, nati a fine giugno 2017. E tra una data e l’altra, hanno conquistato il Mediterraneo (dal sud della Francia a Capri) a bordo di un super yacht. E adesso ecco che arriva – sul sito web della cantante ...