Benigni dimesso dall’ospedale dopo l’incidente in barca in Sardegna : Benigni dimesso dall’ospedale dopo l’incidente in barca in Sardegna L’attore e regista ha lasciato giovedì sera il reparto di Ortopedia delle Cliniche universitarie di Sassari. A bordo di un’ambulanza, ha raggiunto l’aeroporto di Alghero ed è subito partito per Milano. Qui, al San Raffaele, proseguirà il suo programma di ...

