Ben Dj | quest’estate si balla con Se Levanta e Boomerang

(Di venerdì 27 luglio 2018) «7 milioni di streaming, 300-400 ascoltatori mensili,in cima alle classifiche dance di iTunes e Spotify» e una fanbase di oltre 58 mila followers sui social: niente male per Ben Dj, ex ragazzino innamorato della professione di Dj che, messo alla prova dal fratello maggiore, non aveva saputo mixare. Sono passati tanti anni e, in mezzo, una gavetta cominciata a 15 anni, falsificando l’età per cominciare a lavorare in un club (in Tunisia): «In sei mesi ho imparato a mixare e da allora non mi sono più fermato», ci racconta il dj e producer Ben Dj, che ha appena finito di girare (tra Napoli e Milano, ndr) il videoclip di, brano in collaborazione con Mercedesz Henger, in uscita venerdì 27 luglio. Sarà il tormentone dell’estate italiana? «Spero vada bene anche Se, che ha un tocco latino, non volevo fare proprio reggaeton solo perché adesso va molto». Che rapporto ...