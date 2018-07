Beach Rugby – Master finale 2018 | teste di serie | programma e pronostici

Beach Rugby – La finale di Coppa Europa a Lignano Sabbiadoro : Si terrà a Lignano Sabbiadoro la finale di Coppa Europa di Beach Rugby La finale di Coppa Europa dell’EBRA (European Beach Rugby Association) ritorna a Lignano Sabbiadoro (UD): la località balneare si conferma ancora una volta “città dello sport” e torna ad ospitare il meglio del Beach Rugby continentale e non solo. Un appuntamento che in questa edizione festeggia i 25 anni. La suggestiva Beach Arena, anche per questa edizione, sarà ...

Beach Rugby – Europeo di Mosca : le selezioni italiane maschile e femminile : Le selezioni italiane di Beach Rugby maschile e femminile per l’Europeo di Mosca A distanza di un anno gli Azzurri del Beach Rugby tornano a Mosca per difendere il Titolo Europeoconquistato lo scorso 23 luglio superando in Finale la formazione di casa (6-5 per la selezione italiana).La competizione, targata Rugby Europe, si disputerà il 4 e 5 agosto presso il complesso sportivo Dymano Vodniy Stadium. Gli Azzurri si ritroveranno ...

Beach Rugby – Ai Deejay Xmasters il primo campionato per sordi : Ai Deejay Xmasters il primo campionato di Beach Rugby per sordi. Per la prima volta nella storia la FSSI (Federazione Sport sordi Italia) organizzerà un campionato di Rugby sulla spiaggia a loro dedicato. Sarà l’evento di punta di un ricco programma dedicato al Beach Rugby La VII edizione dei Deejay Xmasters ospiterà il primo, storico campionato di Beach Rugby riservato ad atleti sordi. Domenica 22 luglio saranno i campioni della FSSI, ...