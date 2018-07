Barista violentata | interviene il Garante

Barista violentata a Piacenza - l’uomo arrestato era stato espulso : Barista violentata a Piacenza, l’uomo arrestato era stato espulso Barista violentata a Piacenza, l’uomo arrestato era stato espulso Continua a leggere L'articolo Barista violentata a Piacenza, l’uomo arrestato era stato espulso proviene da NewsGo.

Barista violentata a Piacenza - l'uomo arrestato era stato espulso : In passato il 34enne era già stato arrestato in altre occasioni. Probabilmente sarà sentito lunedì a San Vittore per la convalida del fermo

Barista violentata a Piacenza - l'uomo arrestato era stato già espulso - : Il 34enne accusato di aver sequestrato e violentato per ore una dipendente di un locale , ha numerose condanne alle spalle e in passato a suo carico risulta più di un provvedimento di espulsione, che ...

Barista violentata a Piacenza - l'ucraino arrestato era già stato espulso dall'Italia : Era stato già arrestato in passato e a suo carico risulta più di un provvedimento di espulsione ai quali però non aveva mai ottemperato. Nicolae Istrati , l'ucraino di 34 anni, arrestato ieri per lo ...

Barista violentata a Piacenza - il romeno arrestato era stato espulso dall'Italia : Era già stato arrestato ed anche destinatario di provvedimenti di espulsione Nicolae Istrati , il trentaquattrenne arrestato a Milano dai carabinieri di Piacenza e accusato di aver violentato e ...

Barista violentata a Piacenza - l’uomo arrestato era stato espulso : Barista violentata a Piacenza, l’uomo arrestato era stato espulso Barista violentata a Piacenza, l’uomo arrestato era stato espulso Continua a leggere L'articolo Barista violentata a Piacenza, l’uomo arrestato era stato espulso proviene da NewsGo.

Barista violentata - Garante : no dettagli : 17.50 Il Garante per la Privacy "invita tutti i media ad astenersi dal riportare informazioni e dettagli che possano condurre, anche in via indiretta, alla identificazione" della donna vittima di violenza sessuale a Piacenza, anche se "forniti da fonti ufficiali". L'Autorità "si riserva di valutare le notizie diffuse e i servizi realizzati ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza".