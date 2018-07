Bari | si prova a rifondare il club | nasce la società “SS Bari 1908”

Dl tribunale di Bari - approvato il decreto. Bagarre e cori in aula dai banchi dell’opposizione : “Vergogna - onestà” : L’aula del Senato ha approvato il decreto sul tribunale di Bari con 149 sì, 112 no e 4 astenuti. Saranno sospesi fino al 30 settembre 2018 i procedimenti pendenti. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge, quindi. A favore del provvedimento per tamponare l’emergenza in cui si trova il tribunale di Bari hanno votato M5s e Lega. Contrari Pd, Forza Italia, Leu, Fdi. Le opposizioni hanno accolto l’esito della votazione ...

Il Bari prova a ripartire : le lacrime di Decaro - è una giornata triste : Il Bari non è riuscito ad iscriversi al prossimo campionato di Serie B, sono giorni tristissimi per tutto il calcio italiano. Oggi giornata importante, si sono riuniti 3000 tifosi nella curva nord, appello del sindaco Antonio Decaro: “Ripartiamo da trasparenza, affidabilità e rispetto – la garanzia del primo cittadino in lacrime – abbiamo una storia calcistica ultracentenaria e siamo la quinta città d’Italia, anche ...

Palagiustizia di Bari - la Camera approva lo stop ai processi. L'opposizione : "Incostituzionale" : L'iter voluto dal ministro Bonafede verso la definitiva conversione in legge: dovrà passare ora dal Senato. Intanto a Bari i procedimenti senza detenuti restano congelati

Tenori - Baritoni e soprani : quando il 'belcanto' mette alla prova corde vocali e psiche : Come dimostrano gli incassi estivi degli enti lirici per gli spettacoli a beneficio soprattutto dei turisti, l'opera è una miniera d'oro sfruttata ancora in minima parte . Il suo valore è ben ...

MATURITÀ 2018 - PRIMA PROVA/ Ultime notizie - diretta Tema italiano : analisi del testo - spunta Baricco? : MATURITÀ 2018, PRIMA PROVA e diretta del Tema d'italiano: tutto sulle tracce, le tipologie e le prove dell'Esame di Stato. Tracce svolte, rischio copiatura e toto-Tema(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 22:55:00 GMT)

MATURITÀ 2018 - ULTIME NOTIZIE/ Toto tracce prima prova : “temuti” Magris - Marinetti e Baricco : MATURITÀ 2018, oggi riunione plenaria della commissione: che finalità ha e cosa si decide. Le ULTIME NOTIZIE in vista dell'Esame di Stato per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:20:00 GMT)

Maturità 2018 - prima prova : Magris e Baricco i più “temuti”. Moro - privacy e Costituzione per le altre tracce : Il timore di un autore fuori programma per l’analisi del testo, come era stato per i Versicoli quasi ecologici di Giorgio Caproni dello scorso anno. E la paura che la scelta del ministero cada su alcuni nomi in particolare. Emerge dai sondaggi del portale ScuolaZoo, a pochi giorni dalla prima prova della Maturità che quest’anno vedrà impegnati oltre 500mila studenti. Mercoledì 21 giugno li attende la prima prova (uguale per tutti gli ...