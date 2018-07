Barcellona-Siviglia | clamoroso! La Supercoppa di Spagna rischia di giocarsi al buio | a

sportfair

: Illuminante gaffe del vicepresidente del Barcellona, convinto di aver soffiato Malcom al Siviglia. Al confronto la… - MissAquilia : Illuminante gaffe del vicepresidente del Barcellona, convinto di aver soffiato Malcom al Siviglia. Al confronto la… - MineRoma1927 : @TizRicc Negli ultimi anni mi ricordo sconfitte contro siviglia, celta Vigo, sporting, Barcellona, Inter, man unite… - theygotlostinit : 2018: Vienna, Manchester [il resto si vedrà] 2017: Siviglia e Granada, Sardegna, Costa Azzurra, Portogallo 2016: Pu… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Ladidial! Lo stadio Ibn Batuta di Tangeri, luogo che ospiterà, è rimasto senza luce a causa del mancato pagamento della bolletta Per la prima volta inhanno deciso di ‘aggiornare’ il format della: la finale trasarà la prima acon la formula della partita secca, nonché la prima edizione che si disputerà al di fuori della nazione, precisamente a Tangeri (Marocco). È sorto però un problema: la finalissimadi… al! Lo stadio Ibn Batuta di Tangeri infatti, è rimasto senza corrente elettrica a causa del mancato pagamento delle bollette. La società erogatrice allora ha deciso di staccare la luce, mettendo in preallarme l’organizzazione delladi, in programma il prossimo 12 agosto. Diverse autorità nazionali hanno comunque assicurato che ...