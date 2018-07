Barcellona - chiesti 11 anni per l’ex presidente Rosell : Il pubblico ministero spagnolo ha chiesto 11 anni di carcere per l’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell, accusato di riciclaggio e associazione per delinquere. Per lui anche la richiesta di una maximulta di 59 milioni di euro, sempre per riciclaggio legato ad alcune transazioni con la Federcalcio brasiliana e sponsorizzazioni sempre nel paese latinoamericano. Rosell, che si trovava già in carcere, è stato presidente del Barça ...