Balotelli vuole andarsene | costa 10 mln

Nizza - Balotelli non si presenta al raduno. Vieira : 'Cosa vuole fare?' : Nizza , Francia, - Mario Balotelli diventa un caso. L'attaccante italiano non si è presenta to al raduno di oggi del Nizza sotto la guida del nuovo allenatore Patrick Vieira . Assente ingiustificato ...

Balotelli - il personal coach : 'È un leone della savana non da zoo. Vuole diventare il più forte del mondo' : Gli chiesi se voleva tornare tra i primi 10 giocatori al mondo e mi rispose che voleva diventare il primo. Pallone d'Oro? Il vero obiettivo sulla distanza è il Mondiale del 2022 in Qatar, ma un ...

Balotelli vuole tornare in Serie A : ecco i “sorprendenti” club coi quali sta trattando Raiola : Mario Balotelli alle prese con tante voci di calciomercato che lo coinvolgono, il suo agente Mino Raiola è attivo su più fronti alla ricerca dell’offerta giusta Mario Balotelli ha riconquistato la maglia della Nazionale. In azzurro, dal ritorno di Mancini, ha ritrovato la titolarità ed anche un bel gol contro l’Arabia Saudita. Per mantenersi tra i convocati dell’Italia però, probabilmente gli converrebbe rientrare in Serie A, ...