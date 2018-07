Bad Romance di Lady Gaga | miglior video del secolo secondo Billboard

gqitalia

: Bad Romance è il video del secolo secondo Billboard - Radio Gelosa - RadioGelosa : Bad Romance è il video del secolo secondo Billboard - Radio Gelosa - recheal28 : @EbunJasper @ebunu jasper hahahahahaha romance gone bad - dudamalh : JSJSJSKSJSKSHSKSJSKJ euuuu mas era com bad romance -

(Di venerdì 27 luglio 2018)clip, che passione. Mezzo iconico degli anni’80 e ’90, quando l’industria musicale puntava su questo mezzo promozionale attraverso nuovi canali come MTV, domina anche il nuovo millennio ora che YouTube ne facilita la fruizione e ne amplifica l’impatto. E dato che il nuovo millennio è ormai diventato maggiorenne,ha pensato di fare il punto della situazione stilando una classifica dei 100clip più belli degli anni 2000. Al primo posto la regina del pop, con Bad. La hit, estratta dall’Ep The Fame Monster, chiude un anno in cui Stefani Germanotta aveva riportato in auge un genere che non sembrava così ‘firmato’ e portato all’estremo dai tempi dei grandi classici di Michael Jackson. Dopo i successi estivi di Paparazzi e Telephone, girati dal big Jonas Åkerlund, autore di cult da Madonna a Rammstein e U2, ...