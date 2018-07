Azzurri fioretto si confermano Mondiali : 15.18 Gli Azzurri del fioretto si confermano campioni del mondo. A Wuxi,il quartetto del ct Cipressa e composto da Alessio Foconi,Giorgio Avola, Daniele Garozzo e Andrea Cassarà, liquida in finale gli Usa (45-34), stesso risultato del 2017 a Lipsia. Per l'Italscherma si tratta delle settima medaglia conquistata, dopo gli ori di Mara Navarria (spada), Alice Volpi e Alessio Foconi ( fioretto ), gli argenti della squadra maschile di sciabola e di ...

Scherma - Mondiali 2018 : l’Italia del fioretto è sul tetto del mondo a Wuxi - gli Azzurri ottengono il terzo titolo iridato consecutivo : L’Italia mette a segno un risultato da applausi a Wuxi, in occasione dei Mondiali di Scherma 2018, il fioretto maschile è d’oro dopo la finale contro gli Usa terzo titolo iridato consecutivo per gli azzurri del fioretto che trionfano nella prova a squadre ai Mondiali di Scherma di Wuxi. Alessio Foconi, Giorgio Avola, Daniele Garozzo e Andrea Cassarà si impongono in finale contro gli Stati Uniti per 45-34. E’ la settima ...