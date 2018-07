Avvocato pornostar | Trump pagò altre tre

Arrestata Stormy Daniels - pornostar amante di Trump/ Video : l' Avvocato accusa - 'è una mossa politica' : Arrestata Stormy Daniels , pornostar amante di Trump che l'accusò di averla pagata per star zitta: si faceva toccare da alcuni clienti in stripclub.

Usa - arrestata la pornostar Stormy Daniels. L’Avvocato su Twitter “Combatteremo le false accuse” : Stephanie Clifford, la pornostar conosciuta come Stormy Daniels, è stata rilasciata su cauzione – di 6mila dollari- a Columbus, in Ohio, dopo essere stata arrestata mentre si esibiva sul palco del Sirens Gentlemen’s Club. È stata accusata di aver permesso a un cliente di toccarla, in modo non sessuale, durante lo spettacolo, violando così le leggi dello Stato. “Ho appena ricevuto la notizia che la mia cliente è stata arrestata ...