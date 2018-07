Autovelox | lungo le autostrade arriva il nuovo Tutor | preciso e implacabile

Blastingnews

(Di venerdì 27 luglio 2018) Ilsistemaè stato appena presentato dalla polizia stradale. Tre mesi fa fu bloccato da una sentenza della Corte d'Appello che aveva dato ragione a un'azienda di Greve in Chianti che ne reclamava la titolarita' del brevetto poi riprodotto daS.p.a. Ilsistemaè stato presentato al ministero dell'Interno durante una conferenza stampa dedicata all'imminente esodo estivo.: èto ilIlsistema di rilevazione della velocita' sara' installato, in fase iniziale, su 22 tratti autostradali, tra cui: Campegine-Parma, Reggio Emilia-Campegine, Celle Ligure- Albissola, Cesena-Valle del Rubicone, Faenza-Forlì, Rimini nord-Valle del Rubicone, Badia-Firenzuola, Ponzano Romano-Roma Nord. Il primo giorno di entrata in funzione è fissata per oggi 27 luglio, chi ha progettato ilsistema lo definisce:e ...