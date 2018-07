Autostrade | da oggi torna il Tutor Ecco su quali tratte

Autostrade - tornano da oggi i Tutor : ecco la mappa : Conto alla rovescia per l’esodo estivo, che porterà milioni di italiani a riversarsi sulle Autostrade per raggiungere le mete di vacanza, ma che porterà anche la reintroduzione dei discussi sistemi Tutor di controllo della velocità, proprio in concomitanza con gli inizi dei periodi da bollino rosso e nero. Abbiamo capito bene: i Tutor stanno tornando in funzione, pronti a multare chiunque superi i limiti di velocità consentiti, e lo faranno a ...